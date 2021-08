¿Es una realidad “Él es así 2”? La película acaba de aparecer en Netflix y algunos usuarios se han preguntado si la cinta de Mark Waters tendrá una segunda entrega. La ficción es protagonizada por Addison Rae y Tanner Buchanan (Robby Keene en “Cobra Kai”) quienes interpretan a Padgett y Cameron. La historia ha tenido una serie de comentarios al ser un remake de “She’s All That” de 1999.

El filme se centra en Padgett, quien es una influencer con gran llegada en redes sociales como Tik Tok e Instagram. Ella, además, obtiene algunas ganancias monetarias promocionando marcas a través de su cuenta, lo que la ayuda a aportar en la economía familiar.

Y esto es un punto muy importante para la protagonista, porque su madre es una enfermera que trabaja muchas horas para cancelar algunas deudas. Además, Padgett quiere juntar dinero para estudiar después del colegio y el acuerdo con una marca de moda podría hacer realidad sus sueños.

Sin embargo, una mala jugada de una supuesta amiga, la deja con la imagen de perfección destruida en las redes sociales, perdiendo cualquier tipo de oportunidad obtener más dinero para sus intereses. Por eso, en un acto de recuperar su popularidad, acepta convertir a Cameron, su compañero de aula más introvertido, en un chico popular.





¿”Él ES ASÍ” TENDRÁ UNA SEGUNDA PARTE?

La segunda parte de la película “Él es así” no está confirmada, porque no hay información oficial de Netflix ni de los responsables de la películas. La película ha sido estrenada el 27 de agosto y su paso a través de las preferencias del público no han sido los mejores.

Dicho punto es importante cuando Netflix estudia la idea de hacer una secuela de las historias que produce. Hasta el momento, según la página Rotten Tomatoes, el filme ha obtenido un 23% de calificación por parte de la crítica y la audiencia en general.

Si a la cinta le va mejor en los próximos días, tal vez se pueda hablar de una posibilidad para una segunda parte. Pero, en caso contrario y como suele darse con las comedias románticas, solo la historia terminará con esa entrega, así como sucedió con “She’s All That” (”Ella es así”) en su momento.

En esta versión de la peli Ella es así (1999), una influencer acepta un desafío: convertir en rey del baile de graduación al chico solitario del cole. (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “SHE’S ALL THAT”?

La película “She’s All That” (”Ella es así”) fue la predecesora de la cinta de Netflix “Él es así”. La cinta, estrenada en 1999, tiene una historia similar a la actual película, pero con una versión femenina y sin las redes sociales. Cuenta con las actuaciones de Freddie Prinze, Jr. , Rachael Leigh Cook y Paul Walker y fue una de las cintas más taquilleras y populares de fines de los 90.