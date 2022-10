CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Protagonizada por Joel Edgerton y Sean Harris, “El extraño” (“The Stranger” en inglés) es una película de suspenso y crimen australiana dirigida por Thomas M. Wright. La cinta de Netflix sigue a un policía encubierto que trabaja en un importante caso bajo el nombre de Mark.

Después de que Paul, otro detective encubierto, hace el primer contacto con Henry, sospechoso del secuestro y asesinato de James Liston en 2002, Mark se encarga de ofrece un lugar en una organización criminal que puede reubicar a las personas y borrar sus antecedentes penales.

Por supuesto, Henry acepta la oportunidad y se vuelve muy cercano a Mark, no obstante, cuando el policía encubierto le pregunta por su pasado, el sospechoso asegura que no ha estado en prisión antes. Aunque más tarde admite que fue detenido por crímenes menores no cuenta toda la verdad.

Joel Edgerton interpreta a Mark en la película "El extraño" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “EL EXTRAÑO”?

Poco a poco Mark se gana la confianza de Henry, pero el estrés y presión que siente por cumplir su misión sin errores le provoca pesadillas y ocasiona que pierda el control y le grite a su hijo pequeño que solo quiere pasar tiempo con su padre.

Además de averiguar más detalles del pasado de Henry, el protagonista de “El extraño” debe asegurarse que su objetivo se mantenga en lugares poco poblados y alejado de otras personas.

En tanto, un equipo de detectives, Kate Rylett y Graham Ikin, registran las conversaciones de su agente con el sospechoso para encontrar pruebas en su contra y procesarlo por el asesinato de un niño.

Cuando Mark lleva a Henry con John, el jefe de la organización que en realidad es otro detective, este le pide al sospechoso revelar su verdadero nombre para poder realizar una investigación antes de dejarlo involucrarse en sus negocios.

A pesar de que tiene miedo, Henry Teague proporciona el nombre que cambió años atrás y días después le informan que la policía aún tiene un caso en su contra. Asustado por la posibilidad de ir a prisión, desaparece tal y como Mark temía.

Sin embargo, poco después reaparece y acepta reunirse con John para hablar de sus antecedentes. Durante esa conversación, el supuesto jefe de la organización le asegura que si revela la verdad y todos los detalles sus hombres podrán eliminar cualquier posible prueba en su contra.

Mark se gañó la confianza de Henry para conseguir que confiese su crimen en "El extraño" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “EL EXTRAÑO”?

¿Logran que Henry confiese sus crímenes?

Henry se muestra reacio a confesar su crimen, pero John lo convence de que es la única manera de ayudarlo. Finalmente, el hombre que antes se llamaba Peter Morley confiesa haber matado al niño, incluso comparte los detalles.

Aunque los detectives tienen la confesión de Henry grabada, necesitan más pruebas, así que el detective Cross se hace pasar por un limpiador profesional y consigue que el criminal los lleve al lugar donde asesinó al pequeño.

En ese momento, aparece la policía y arresta a Henry. Por supuesto, él niega cualquier acusación, así que los detectives trabajan arduamente en encontrar pruebas. Realizan una exhaustiva búsqueda en la zona, pero tras ocho años es algo complicado. No obstante, al final de “El extraño” encuentra la evidencia.