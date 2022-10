La película “El extraño” (”The Stranger” en el idioma inglés) se encuentra disponible en Netflix desde el pasado 19 de octubre de 2022 y se ha convertido en una de las favoritas del público, principalmente en quienes disfrutan mucho de los thrillers psicológicos que tienen mucho suspenso y drama a lo largo de sus escenas.

Protagonizada por Joel Edgerton, la cinta dirigida por Thomas M. Wright te muestra una historia más que interesante, la cual, al igual que muchas otras, se basa en hechos reales, provocando que el espectador genere mayores sentimientos al verla, ya que es diferente cuando sabemos que dichas historias sí fueron experimentadas por alguien en la vida real.

¿DE QUÉ TRATA “EL EXTRAÑO”?

Todas las escenas, trama y demás, están basadas en el libro “The Sting: The Undercover Operation that Caught Morcombe’s Killer”, escrito por la periodista Kate Kyriacou, que fue lanzado en el año 2015.

Durante toda la película vemos la historia de un policía encubierto en el bajo mundo de las pandillas y delincuentes, quien se intenta ganar la confianza de las personas que día a día viven allí con la finalidad de obtener una declaración.

Lo que busca esta autoridad del orden es poder encarcelar a un sospechoso de asesinato, por lo que se gana su confianza hasta conseguir lo que tanto quería.

La película "El extraño" es protagonizada por Joel Edgerton (Foto: Netflix)

LA HISTORIA REAL QUE INSPIRÓ A “EL EXTRAÑO”

Lo que se ve a través de la plataforma de streaming es lo que sucedió en el caso de Daniel Morcombe, un menor de edad de 13 años que desapareció en el 2003 cuando estaba esperando en una parada de autobuses en Palmwoods, Australia. El joven estaba por dirigirse a comprar regalos de Navidad para su familia.

Debido al tiempo que pasó y no se hallaba a Daniel ni alguna pista relacionada con su desaparición, las autoridades y la familia iniciaron una investigación en conjunto.

Fue allí que uno de los policías se encubrió, engañando a un sospechoso tras ganarse su confianza y así obtener una declaración que le sirva para poder encarcelarlo.

Finalmente, Brett Petter Cowan declaró haber sido el que asesinó al chico y la justicia de su país lo declaró culpable, por lo que en 2014 fue sentenciado a cadena perpetua con un periodo mínimo sin libertad condicional de 20 años.

TRÁILER DE “EL EXTRAÑO”

Mira aquí el tráiler de “El extraño”, la nueva película de Netflix que es protagonizada por Joel Edgerton.

FICHA TÉCNICA DE “EL EXTRAÑO”