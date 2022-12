10 / 10

EL DIRECTOR SE ARREPIENTE DE HABER REEMPLAZADO UNA ESCENA. Selick contó que al final de la película, en la parte cuando la Navidad llega a Halloween Town, cambió una toma. “Mostramos a muchos habitantes de Halloween disfrutando de los deportes de invierno y la nieve, y ves a los vampiros jugando al hockey y golpean el disco justo en la cámara, y originalmente era la cabeza de Tim Burton. Fue muy divertido, pero Denise Di Novi o uno de los productores de Hollywood me dijo: ‘No creo que a Tim le vaya a gustar eso’. Y me siento tan estúpido por no preguntarle, pero esa es una de las tomas que volvimos a tomar y en su lugar pusimos una calabaza”, contó Selick a The Hollywood Reporter en 2018. (Foto: Walt Disney Pictures)