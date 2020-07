Después de 10 años de interpretar a ‘Albeiro’ en la telenovela “Sin senos sí hay paraíso”, Fabián Ríos ha sorprendido a sus fans al con un personaje super distinto al que nos ha tenido acostumbrados. El colombiano apareció en la telenovela “100 Días para enamorarnos” y comparte roles con Ilse Salas, Mariana Treviño, David Chocarro y Erick Elías.

‘Constanza’ y ‘Jimena’ se encuentran lidiando con el caso de una de sus clientas, ya que su contra parte ha decidido contratar a otro abogado y se trata de ‘Ivan Acosta‘, un ex amor de la protagonista. Ambos se reencuentran después de 20 años y tendrán que verse mucho más seguido, así volverán a aparecer antiguos sentimientos entre los dos.

Este nuevo personaje significa el regreso del actor a las pantallas tras siete meses del fin de “El final del paraíso”. Fabián Ríos aseguró que ha tenido que dar un giro de 360 grados a su carrera para convencer a los televidentes que puede ir más allá de ‘Albeiro'.

¿CÓMO ES EL NUEVO PERSONAJE DE FABIÁN RÍOS EN 100 DÍAS PARA ENAMORARSE?

Fabián Rios siempre será recordado por su personaje de ‘Albeiro', pero después del fin de la serie que protagonizó al lado de Carmen Villalobos y Gregorio Pernía, el actor ha tomado el reto de interpretar a ‘Ivan Acosta'.





Estamos de hoy en adelante a las 9 pm por @Telemundo participando en @100Dias que Dios abra todas las puertas para que sea un éxito más y desde ya, doy gracias a Dios y mi seńor jesucristo por este nuevo personaje amén 🙏 — ғᴀʙɪᴀɴ ʀɪᴏs (@FabianRiosS) July 9, 2020

Este personaje es muy diferente, ya que él es un ex novio que ‘Constanza’ y se reencuentran con ella 20 años después de que lo abandonará en el altar. Ahora es un tipo de un estrato social muy alto, un bogado muy exitoso y al parecer, aún sigue sintiendo amor por su exnovia.

El actor colombiano ha prometido que sus fans se van a reír mucho con las escenas, ya que él será la contraparte de Erick Elías y sus personajes se pelearan por el amor del personaje de Ilse Salas.

“Erick y yo le pusimos nuestro sello y prácticamente la pasábamos riéndonos, porque eso pasa en la vida real. Es bien bello cuando uno lucha por el amor y cae perfectamente ese dicho que “por amor se hace cualquier cosa”, contó el actor.

Fabián recuerda algunos momentos de humor al lado de la protagonista “Constanza” (Ilse Salas).

“Hicimos unas escenas de romance con “Constanza” en una oficina donde, ¡imagínate!, uno haciendo el amor en una oficina tan incómodo, donde me estaba quitando la corbata y toda esta cosa y cuando estábamos a punto ya para entregarnos el uno al otro, me da un calambre en una pierna y empieza uno ¡ay, ay, ay! No, son chistosísimas”.

“O cuando uno tiene escenas de cama o de amor con la pareja y tiene dolor de estómago. Todo eso se va a ver en esta historia, va a ser increíble para uno reírse, porque le estamos dando a lo que la gente estaba esperando que es la realidad, lo que realmente la gente vive ahí afuera”.

