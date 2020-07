Ya han pasado siete meses del fin de “El final del paraíso” y la telenovela protagonizada por Carmen Villalobos y Gregorio Pernía sigue dando que hablar. Recordemos que en el capítulo final el ‘Titi’ salvó de morir a ‘Catalina Santa’ y como resultado, el narcotraficante quedó en estado de coma.

Para los fanáticos de la historia de Telemundo, el final que tuvo la agente de la DEA decepcionó a muchos, pues ansiaban verla junto al ‘Titi’ y disfrutando de su amor. Por esta razón es que los actores decidieron darle una sorpresa a sus fans y ellos crearon su propio final de “Sin senos sí hay paraíso”.

Hace unos días, en un enlace en vivo, Carmen Villalobos junto a Elyfer Torres, Majida Issa y Samadhi Zendejas hablaron sobre el apasionado beso que se dio con Gregorio Pernía y recordó entre risas qué fue lo que e dijo a su esposo Sebastián Caicedo para evitar que haya problemas.

¿SEBASTIÁN CAICEDO NO SINTIÓ CELOS DEL BESO DE CARMEN Y GREGORIO?

Carmen Villalobos se reunió virtualmente con sus amigas y actrices, Elyfer Torres, Majida Issa y Samadhi Zendejas, con quienes sostuvo una plática amena sobre las experiencias vividas en estos meses de cuarentena.

En esta conversación las amigas del espectáculo hablaron de los celos de sus esposos y novios cuando se es actriz, y al tocarle el turno a la barranquillera, recordó el video de la escena con el apasionado beso, que produjo casi 4 millones de reproducciones en su cuenta de Instagram.

“Sebas por ejemplo me dice si yo no fuera así de relajado, amor, como soy. ¿qué harías? Y yo, no estaría contigo. Estaría con una persona que entendiera mi trabajo”, respondió. Y en ese momento su amiga Samadhi Zendejas le recordó la publicación que ella hizo después de la grabación.

Explicó que en “ese caso estábamos fuera del proyecto ya, pero eran los personajes y el público quedó inconforme con el final de la telenovela”.

“Yo igual llamé a Sebas para consultarle, porque me hubiera gustado que él igual lo hiciera conmigo, igual Gregorio llamó a Érika y le contó. Mira mi amor estamos pensando este final que el público quería ver. Bueno, por supuesto, mi amor. Dale, chao”, contó Carmen en un momento que expresó confianza entre la pareja.

En ese entonces, Sebastián Caicedo fue consultado sobre esa grabación extra y respondió con total normalidad a la actuación de su esposa.

“Hay gente que no lo entiende, hay gente que cree que ya terminaron las grabaciones y que por qué lo hacen. Yo lo entiendo perfectamente porque también soy actor entonces cuando Carmen me llama, no a pedirme permiso, a consultarme le dije ‘mi amor, hazlo tranquila, yo entiendo’”, dijo el actor en una entrevista para el programa Al Rojo Vivo que reseñó People en Espanol.

Carmen Villalobos se casó con el actor Sebastián Caicedo tras 10 años de relación. (Foto: Instagram)

