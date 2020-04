Después de cinco temporadas, la historia de Catalina, el Titi, Albeiro y la Diabla terminó con “El final del paraíso” el pasado 9 de diciembre de 2019. Hace poco se volvió a estrenar a través de Netflix y tuvo un final muy diferente a la versión original de Telemundo.

No cabe duda que el cierre de “Sin senos sí hay paraíso” fue muy sorpresivo para todos los seguidores de Carmen Villalobos. Muchos fans esperaban que pronto se anuncie una nueva entrega para continuar con algunas de las historias que quedaron inconclusas.

Inclusive, la recordada “Catalina Santana” no quedó del todo contenta con el final de la serie, ella esperaba que suceda algo mucho más extraordinario para cerrar con broche de oro a la historia que tuvo cautivo a los televidentes por 10 años.

“Honestamente yo quería un final diferente la verdad, pero soy actriz y mi trabajo es hacer caso así que hice caso”, se sinceró en su momento la actriz colombiana.

¿Pero por qué después de tantos años de éxito la ficción tuvo ese final tan inconcluso que parecía más un cierre de temporada que el desenlace de una saga?

ESTA ES LA VERDAD DETRÁS DEL FINAL DEL PARAÍSO

Pedro Calvo, quien interpretó a Alexander, el hijo de ‘Mano negra’, despejó todas las dudas esta semana durante una transmisión en vivo que realizó a través de las redes sociales.

“El final es inconcluso porque se suponía que íbamos para otra temporada”, explicó el actor colombiano, quien tiene poco más de 50 mil seguidores en Instagram.

“Al menos eso es lo que pensábamos, pero eventualmente se decidió que no, eso es lo que resultó pasando”, se sinceró Calvo.

Las declaraciones del actor confirman lo que muchos seguidores de la telenovela ya intuían: que el desenlace de la ficción, que en un principio iba a ser únicamente un cierre de temporada, se había grabado antes de que Telemundo decidiera ponerle punto final a la saga, lo que sin duda explica que quedaran tantas tramas inconclusas.

¿POR QUÉ NETFLIX MOSTRÓ OTRO DESENLACE DEL FINAL DEL PARAÍSO?

En el final de Netflix no muestra los letreros, es decir, el ‘Titi’ no ingresa en un hospital, Catalina ‘la grande’ no cuida de él y de su nieta, la Diabla no es condenada por todos sus delitos, doña Hilda no se da otra oportunidad con Salvatore, y Albeiro no forma una familia junto a la abogada Marcela.

Para los fans de la “Sin senos sí hay paraíso” que el gigante del streaming omitiera los últimos minutos del episodio final significa que la ficción podría tener una continuación.

Muchos seguidores de la historia esperan que Netflix compre los derechos de la producción a Telemundo y podamos ver más allá del mundo de ‘Catalina Santana’ y ‘el Titi’.

