Muchas han sido las personalidades del espectáculo que se han manifestado sobre la relación que estarían formando Tekashi y Yailin. Y es que, después de su fugaz romance con Anuel AA, estaría viviendo más de una colaboración con el también rapero de origen mexicano. Por esto, People solicitó la ayuda de su astrólogo, ‘El Niño Prodigio’, para saber qué le deparaba el destino a esta pareja.

La también figura pública dedicada al mundo de la astrología utilizó el tarot para ver qué les tenía preparado el universo a Yailin y Tekashi, llamando la atención por todo lo que dijo sobre el futuro que veía en las cartas cuando consultó sobre las celebridades.

No le gusta Tekashi

“Yailin tiene una estrella, pero siempre le veo dos caminos, uno que le puede ir bien, pero ella tiene que prepararse y limpiar mucha gente a su alrededor que no le aportan nada. Tekashi no me gusta, le salen unos problemas, le salen unos enredos va a ser servido con unos documentos, con unos papeles. Tiene que tener fuerza porque está luchando contra algo, debería trabajar la parte espiritual porque él tiene un llamado”, empezó diciendo.

Por otro lado, al manifestar sus dudas con Tekashi, El Niño explicó que el tarot revelaba muchos problemas alrededor del cantante. “Este muchacho, no te voy a decir que es una persona mala. Tal vez Yailin no se ha dado cuenta que ella va a ser la persona que va a ser el cambio en Tekashi. Pero ella no está preparada ni intelectualmente ni espiritualmente para eso”, confirmó.

Finalmente, también se expresó sobre la manera de relacionarse que ha tenido Yailin, asegurando que siempre ha estado envuelta con personas que estuvieron en la cárcel, tales como Anuel y Tekashi. Asimismo, se tomó la libertad de aconsejar a la personalidad al confirmar que debería tener a alguien que la termine de orientar en su vida personal y profesional.

“Las parejas que Yailin tuvo antes también tuvieron problemas en la cárcel, porque son karmas. Ella debe buscar una persona que la oriente tiene que buscar un mentor porque a ella muchas veces la veo deprimida. Esta niña, su hermana y su familia podrían ser las nuevas hermanas Kardashian, si se ponen las pilas. Ellas son las futuras Kardashian latinas. Ellas tienen que unirse y aprovechar”, terminó por decir.

