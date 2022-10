Como parte del calendario de estrenos del mes, el pasado martes 25 de octubre, Netflix estrenó “El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro”, una miniserie que reúne varias historias de terror y suspenso, las cuales han sido supervisadas por reconocido director mexicano.

De acuerdo con la plataforma, la producción contará con ocho cuentos de terror, los cuales se lanzarán diariamente en dos episodios, hasta finalizar con el estreno de “La inspección” (“The Viewing”) y “El murmullo” (“The Murmuring”).

Precisamente, este último es uno de los que más curiosidad ha causado entre los seguidores de la serie de Netflix, pues su final es uno de los más esperanzadores en la producción de Guillermo del Toro.

El póster de “El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro” (Foto: Netflix)

EL FINAL DE “EL MURMULLO” DE “EL GABINETE DE CURIOSIDADES DE GUILLERMO DEL TORO”

¿De qué trata “El murmullo”?

El octavo episodio presenta a los ornitólogos casados Edgar (Andrew Lincoln) y Nancy (Essie Davis), quienes han perdido a una hija en el pasado, llamada Ava, y se alistan para realizar un viaje a una lejana isla donde se encuentra una amplia variedad de dunlins o correlimos, los cuales pueden comunicarse con murmullos, algo pocas veces visto en el reino animal.

Aunque la pareja parece llevarse muy bien en la nueva casa, Nancy rechaza los intentos de Edgar por tener intimidad y se enfoca en un descubrimiento: la silueta de un niño que solo ella puede ver, a la vez que sus dispositivos se encienden sin avisar y varios correlimos arman su nido en el ático, lo cual no suele suceder, pues huyen de los humanos.

Es así como Nancy descubre que la casa estuvo habitada por una mujer, la cual enloqueció y ahogó a su hijo antes de quitarse la vida, siendo este último al que ella ve, pero Edgar no, aumentando la tensión en la pareja.

El póster de , una de las historias de "El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro" (Foto: Netflix)

Final de “El murmullo”

Nancy decide enfrentar a los fantasmas, cuyos sonidos se mezclan con los murmullos de los correlimos, protegiendo al espíritu del niño, que es perseguido por el de su madre mientras grita “¿Qué has hecho?”. Confortando al menor, la mujer consigue que esta vaya hacia la luz, partiendo al más allá de manera definitiva.

Por su parte, el espíritu de la madre comprende sus acciones y se desliza que el reclamo no era para su hijo, sino para ella misma al descubrir lo ocurrido, por lo que se lanza por una ventana. Si bien no se encuentran rastros de lo ocurrido, los correlimos y sus murmullos abandonan la casa, explicando que ya no hay más presencias en la casa.

Impactada por la experiencia, pero decidida a continuar, Nancy decide acercarse a Edgar y conversar sobre la pérdida de Ava, la cual evidentemente intentó ocultar con trabajo, lo cual la estaba afectando.