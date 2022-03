Después de más de diez años, “El gato con botas”, spin-off de la saga de películas de “Shrek”, vuelve con una secuela, donde el famoso felino, al que le da voz Antonio banderas, emprende un viaje por la Selva Negra en busca de la mítica Estrella del Deseo para recuperar sus vidas perdidas.

Inicialmente, en junio de 2014, la película se titulaba “Puss in Boots 2: Nine Lives & 40 Thieves” y estaba programada para estrenarse el 2 de noviembre de 2018, pero de salir del calendario d estrenos, pasó por un proceso de restructuración y ahora llega bajo el nombre de “El gato con botas: El último deseo” (“Puss in Boots: The Last Wish” en su idioma original).

“Cuando se estrene El gato con botas: El último deseo habrán pasado 11 años desde que saliera la original”, reconoció el productor Mark Swift en conversación con Sensacine. “El motivo de la espera es porque DreamWorks es un estudio que tiene como prioridad hacer siempre la película adecuada, sin prisas, y en este caso ese proceso llevó su tiempo. Por el camino pasaron muchas cosas, pero al final creo que hemos dado con la historia que queríamos y de la que estamos muy orgullosos. Es una gran aventura para El Gato con Botas, y estamos emocionados de que los fans puedan disfrutar de ella pronto”.

La característica y tierna mirada de el Gato con Botas en "Puss in Boots: The Last Wish" (Foto: Paramount Pictures)

¿QUÉ PASARÁ EN “EL GATO CON BOTAS: EL ÚLTIMO DESEO″?

De acuerdo a la sinopsis oficial de “El gato con botas: El último deseo”, “Dos meses después de los eventos de la primera película, el Gato con Botas descubre que su pasión por la aventura le ha pasado factura: ha quemado ocho de sus nueve vidas, dejándolo con solo una. Se embarca en un viaje épico para encontrar el último deseo místico y restaurar sus nueve vidas”.

Por su parte, el director Joel Crawford señaló al medio antes mencionado: “Descubrimos que nuestro protagonista, siendo gato, ha quemado ya 8 de sus 9 vidas. Por tanto, se da cuenta de que sólo le queda una; pero, tras descubrir que hay una manera de recuperarlas, con una estrella mágica que ha aterrizado en nuestra tierra y que le puede conceder un último deseo, se lanza en su búsqueda. Es un viaje fascinante donde conoceremos más acerca de El gato con botas, con mucha comedia, aventura y también corazón”.

TRÁILER DE “EL GATO CON BOTAS 2″

ACTORES Y PERSONAJES DE “EL GATO CON BOTAS 2″

Antonio Banderas como la voz del Gato con Botas

Salma Hayek como la voz de Kitty Patitas Suaves

Harvey Guillén como la voz de Perro

Florence Pugh como la voz de Ricitos de Oro

Wagner Moura como la voz del Lobo Feroz

John Mulaney como la voz de Jack Horner

Olivia Colman

Ray Winstone

Kitty Patitas Suaves y el Gato con Botas en el tráiler de "Puss in Boots: The Last Wish" (Foto: Paramount Pictures)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “EL GATO CON BOTAS 2″?

“El gato con botas: El último deseo” debía estrenarse el 2 de noviembre de 2018, dos meses más tarde, se retrasó el estreno hasta el 21 de diciembre de 2018, y finalmente se anunció que llegará a los cines el 23 de septiembre de 2022.