Gerardo Contreras, alias ‘El gato’, el criminal que asesinó a la que ex Miss Venezuela Mónica Spear y su esposo el año 2014 dejó de existir a causa de una tuberculosis.

Así lo dio a conocer en sus redes sociales Gerardo José Contreras Álvarez, el periodista venezolano y coautor del libro “Capítulo final: El homicidio de Mónica Spear”.

En aquella oportunidad, la noticia causó conmoción en la gente, que pidió la máxima sanción para este individuo y luchar contra la inseguridad ciudadana que se había apoderado de este país.

El rostro de 'El gato', el asesino de Mónica Spear y su esposo el año 2014 (Foto: @deivisramirez / Twitter)

¿QUIÉN ES ‘EL GATO’?

El nombre completo del asesino es Gerardo José Contreras Álvarez, más conocido en el mundo del hampa como ‘El gato’. Él había sido condenado a 26 años de prisión por homicidio calificado tras acabar con la vida de la pareja de esposos.

Luego de ser recluido en un establecimiento penitenciario tuvo que ser cambiado varias veces de un penal a otro a causa de su mal comportamiento. Primero estuvo en la cárcel El Rodeo II al de Tocuyito, ubicado en Carabobo, y posteriormente llegó, por la misma razón, a El Dorado en Bolívar.

El sujeto ya se encontraba cumpliendo seis años de prisión cuando un cuadro clínico de afección pulmonar severa acabó con su vida el 13 de julio.

'El gato' el momento que fue detenido tras asesinar a la Miss Venezuela 2004 Mónica Spear y su esposo el año 2014 (Foto: @chapoisat 7 Twitter)

EL CRIMEN DE ‘EL GATO’

La noche del 6 de enero de 2014, la Miss Venezuela 2004 Mónica Spear retornaba junto a su entonces esposo Thomas Henry Berry y su menor hija Maya de 5 años en su camioneta luego de dar un paseo.

A pesar de que la pareja había decidido separarse, acordaron ir con la pequeña hacia Valencia por la pista de Puerto Cabello; sin embargo, un grupo de delincuentes ya los tenía en la mira.

Mientras la familia se trasladaba, se toparon con piedras, que habían sido colocada por los asaltantes. Este obstáculo hizo que la unidad se estropee, por lo que tuvieron que pedir una grúa.

En el momento que esperaban la llegada de auxilio, varios delincuentes los abordaron y les robaron todo lo que traían: una cartera, dinero en efectivo y una cámara fotográfica.

Justo en ese instante, el conductor de la grúa, que iba en su ayuda, al notar el robo decidió enfrentar a los malhechores y sacó su arma; iniciándose el fuego cruzado. Los primeros en caer fueron los padres de Maya, mientras que la menor recibió un impacto en la pierna.

La gente se reúne en una manifestación para protestar por la muerte de la ex reina de belleza Mónica Spear, en Caracas, el 8 de enero de 2014 (Foto: Juan Barreto / AFP)

CAPTURA DE ‘EL GATO’

Meses después del crimen, ‘El gato’ fue detenido. “Yo no la maté porque quise, sino que yo disparé y casualmente la bala la agarró ella. No me arrepiento (...), sé que algún día voy a salir de aquí”, manifestó.

En su momento, la muerte de la ex reina de belleza y su esposo conmocionó a Venezuela. Tras este hecho que evidenció la violencia y el delito en las calles, la población salió a marchar para pedir justicia y mayor seguridad a sus autoridades.

