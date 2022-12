1 / 10

JIM CARREY NO ERA LA PRIMERA OPCIÓN. Aunque resulte descabellado imaginar a otro actor interpretando al Grinch, resulta que antes de que Jim Carrey se quede con el papel, los creadores tenían pensado a Jack Nicholson y Eddie Murphy, quienes audicionaron para el protagónico, pero no se quedaron con él. Ellos no fueron los únicos, pues también estaban Tim Curry y Tom Hanks, dio a conocer CBR (Foto: Universal Pictures)