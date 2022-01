No cabe la menor duda de que “El hormiguero” se ha convertido en uno de los programas favoritos de los televidentes españoles, quienes no se pierden ninguna de sus emisiones. Y no es para menos, ya que con los invitados que presenta, acapara la atención de la audiencia de lunes a jueves, haciendo las noches cada vez más amenas.

Para seguir fidelizando a su público, antes de que finalice el último programa de la semana (jueves), Pablo Motos se encarga de dar a conocer a los próximos personajes que estarán con él los siguientes días.

Como esta no podía ser la excepción, el presentador dio los nombres de las personas que lo estarán acompañando del 31 de enero al 3 de febrero, sorprendiendo a más de uno, ya que será una semana en la que se mezclará deporte, música y talento.

Esta semana se sorteará una entrada doble para estar en el programa (Foto: El Hormiguero / Instagram)

¿QUIÉNES SERÁN LOS INVITADOS DEL 31 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE “EL HORMIGUERO”?

A continuación, los personajes que estarán en “El hormiguero 3.0″. Antes te contamos que para la siguiente semana, el programa está regalando una entrada doble para asistir a la entrevista de cualquiera de sus invitados.

Si quieres ser uno de los que desea ganar su pase solamente deberá darle like a la publicación que hizo el programa, seguirlos en Instagram y etiquetar a 3 amigos. El ganador se dará a conocer el lunes 31 de enero por la mañana, fecha hasta la que puedes participar.

Lunes 31 de enero: Diego Pablo Simeone

El 'Cholo' Simeone será el invitado del 31 de enero (Foto: El hormiguero / Instagram)

Ni bien inicia la semana, el lunes 31 de enero “El hormiguero 3.0″ contará con la presencia del exjugador Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético Madrid, quien presentará su serie documental “Simeone: Vivir partido a partido”, que se estrenó el 26 de enero en Prime Video.

No solo ello, ya que hablará el argentino de su vida personal y carrera deportiva; es decir, una noche cargada de emotividad y deporte al máximo.

Martes 1 de febrero: Sebastián Yatra

Sebastián Yatra será el invitado del 1 de febrero (Foto: El hormiguero / Instagram)

El martes 1 de febrero, el programa contará con la presencia del cantante colombiano Sebastián Yatra. Él presentará su nuevo disco “Dharma”, que está disponible desde el 28 de enero. El título hace referencia a una palabra en sánscrito que significa “ley” o “moral”.

El cantante y compositor colombiano de balada, pop latino y reguetón nació en Medellín el 15 de octubre de 1994. Se caracteriza por sus letras románticas, fusionando el lirismo tradicional con las influencias del reguetón moderno. Logró reconocimiento internacional gracias a su sencillo “Traicionera” (2016) tras firmar con Universal Music Latin Entertainment.

Miércoles 2 de febrero: David Bisbal y Álvaro Soler

David Bisbal y Álvaro Soler serán los invitados del 2 de febrero (Foto: El hormiguero / Instagram)

El miércoles 2 de febrero, “El hormiguero 3.0″ contará con la presencia de los cantantes David Bisbal y Álvaro Soler, quienes hablarán de “A Contracorriente”, single compuesto por Soler y en el que le acompaña Bisbal.

Soler saltó a la fama con su sencillo “Bajo el mismo sol” (2015). Seis años después se unió al español David Bisbal para lanzar un nuevo single juntos.

Jueves 3 de febrero: Ainhoa Arteta

Ainhoa Arteta será la invitada del 3 de febrero (Foto: El hormiguero / Instagram)

Finalmente, el jueves 3 de febrero estará con Pablo Motos la soprano Ainhoa Arteta. Ella ofrece su primera entrevista en un plató tras haber padecido un mal el año pasado que casi le cuesta la vida.

Arteta Ibarrolaburu nació en Tolosa, Guipúzcoa, el 24 de septiembre de 1964; es una cantante lírica española, con la tesitura de soprano, siendo reconocida con importantes premios como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

“EL HORMIGUERO 3.0″

“El hormiguero” es un talk show televisivo que se encuentra al aire hace más de 15 años. Comenzó a transmitirse por la cadena española Cuatro y posteriormente, desde 2011, por Antena 3.

Debido a que su contenido, que gira alrededor del humor, la magia, entrevistas, los experimentos de divulgación científica y la tertulia, se ha ganado la preferencia del público, cada último día en la semana que se trasmitirse, se da a conocer quiénes serán los invitados de los siguientes programas.

¿CÓMO Y DÓNDE VER “EL HORMIGUERO”?

“El Hormiguero 3.0″ es un programa de televisión de España que se emite de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

También puedes ver el talk show de manera online y en directo por la señal de Atresplayer, plataforma de vídeo en streaming que reúne todos los contenidos del canal de televisión español abierto, propiedad de Atresmedia.