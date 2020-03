“El hoyo” (“The Platform” en inglés), película española dirigida por Galden Gaztelu-Urrutia, ha conseguido excelentes críticas desde su estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto el 6 de septiembre de 2019, y su éxito se ha trasladado a Netflix, donde está disponible desde el viernes 20 de marzo de 2020.

La cinta ganadora del premio ‘People’s Choice Award for Midnight Madness’ está ambientada en un futuro donde los prisioneros se alojan en celdas verticales, observando cómo los presos de las celdas superiores son alimentados mientras los de abajo mueren de hambre. Una jungla de supervivencia donde solo hay tres tipos de personas: los que están arriba, los que están abajo y los que deciden saltar, incapaces de soportar esa agonía por más tiempo.

El hoyo |Iván Massagué interpreta a Goreng

Debido al éxito de “El hoyo”, protagonizada por Iván Massagué, Antonia San Juan, Zorion Eguileor, Emilio Buale y Alexandra Masangkay, los usuarios de Netflix se preguntan se existe la posibilidad de que la película tenga una secuela.

Para evaluar la posibilidad lo primero es considerar lo que sucedió al final de la cinta española que gañó cuatro premios en el Festival de Cine de Sitges. Así que si aún no la viste lo mejor es que sigas leyendo porque encontrarás con spoilers.

La película española dirigida por Galder Gaztelu-Urrutia se ha llevado muchas críticas positivas (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “EL HOYO”?

Llega un punto donde finalmente la plataforma se detiene en el nivel 333, donde una niña se encontraba escondida debajo de la cama, así que Goreng y Baharat salen de la plataforma para ayudarla. Con la panna cotta en mano, la plataforma los deja encerrados y, a pesar de tener algo de comida, el cuarto no se calienta ni se enfría. Ambos deciden darle la panna cotta para que coma la niña y que ella sería el nuevo mensaje que llevarían arriba.

Aquí no queda claro si de verdad pasó esto o lo soñó, ya que ambos estaban débiles y heridos por la lucha con los otros prisioneros. Goreng se desmaya y cuando despierta ve a Baharat aparentemente muerto en un charco de sangre. Al día siguiente, cuando la plataforma desciende, Goreng sube con la niña y la plataforma desciende a un vacío donde se detiene. Goreng tiene una conversación imaginaria con Trimagasi que le dice que su viaje ha terminado porque él no es el mensaje y el mensaje no requiere un portador. Goreng acepta su destino y se baja de la plataforma aceptando su muerte. La plataforma sube con la niña y la película culmina de esa manera.

¿Cómo reaccionará la administración a la llegada de la niña? (Foto: Netflix)

¿”EL HOYO” TENDRÁ SECUELA?

La secuela de “El hoyo” podría centrarse en cómo reacciona la administración a la llegada de niña o incluso abordar asuntos que no se resolvieron, por ejemplo, por qué se creó el agujero y cuál es su objetivo, lo que podría derivar en una precuela de “The Platform”.

A pesar del final abierto, el director Galder Gaztelu-Urrutia aún no ha realizado ningún comentario sobre una posible secuela.

Digital Spy sugiere que podría realizarse una secuela desconectada, es decir “un nuevo protagonista encontrando su camino a través del loco mundo del hoyo”. Sin embargo, también indica que podría tratarse de una pieza única.