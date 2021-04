Protagonizada por Mario Casas, Aura Garrido, Alexandra Jiménez y José Coronado, “El inocente” es una serie española de Netflix que se basa en la novela homónima de Harlan Coben y narra la vida de Mateo, un hombre que fue condenado por un homicidio accidental a cuatro años de prisión.

Aunque Mateo intenta empezar una vida con su esposa Olivia y el hijo que esperan. Un repentino viaje de trabajo de Olivia, una extraña llamada y la investigación de la muerte de una supuesta monja complican las cosas una vez más.

Los ocho episodios de la primera temporada de “El inocente”, que empezaron a rodarse el 22 de noviembre de 2019, se estrenaron en Netflix el 30 de abril de 2021, pero los usuarios de la plataforma ya preguntan por una segunda entrega.

¿”EL INOCENTE” TENDRÁ TEMPORADA 2?

Hasta el momento, el gigante del streaming no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la serie española, pero por lo visto en el capítulo final, donde Mat se cree a salvo hasta que recibe nuevas acusaciones y descubre quién ha estado tras él desde el principio, lo más probable es que no tenga una nueva temporada.

Incluso el autor Harlan Coben, quien también es el productor ejecutivo de “El inocente”, confesó que no han contemplado una nueva tanda de episodios.

“Nunca digo nunca, pero lo dudaría mucho. El Inocente, como las otras series que he hecho con Netflix, está diseñado para ser una temporada. Al final, obtienes todas las respuestas al misterio. No terminamos en un suspenso. No me gusta hacer eso”.

Así que solo queda esperar la respuesta oficial de Netflix, que suele tomarse al menos seis semanas para evaluar la respuesta de la audiencia y aunque no comparte dichas cifras, estas pueden determinar si una serie es renovada o cancelada.

Aura Garrido interpreta a Olivia Costa en "El inocente" (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “EL INOCENTE”?

Si Netflix renueva “El inocente” para una segunda temporada lo más probable es que los nuevos episodios se estrenen en el 2022.