Si eres seguidor(a) de la cantante Taylor Swift, esta novedad será de tu interés. Mientras la estadounidense disfruta la pausa que hizo a su The Eras Tour en su país natal, junto a su novio Travis Kelce, un hecho singular sucedió esta semana en Malasia. El vicepresidente del Parlamento confundió a los “swifties” con “striptease” y las imágenes dieron la vuelta al mundo rápidamente.

Taylor Swift finalizó el pasado 9 de marzo el último de seis conciertos que ofreció en Singapur, país al que acudieron fanáticos de países vecinos como Indonesia, Malasia, entre otros. Una vez que se presentó ante su público, la cantante y su novio Travis Kelce, que había acudido al país asiático para apoyarla, retornaron a Estados Unidos para estar presentes en la fiesta de los Premios Oscar.

La figura de Taylor Swift es tal que esta semana su nombre fue mencionado durante un debate en el Dewan Rakyat, la cámara baja del Parlamento de Malasia.

Vicepresidente confunde a “swifties” con “striptease”

El pasado 13 de marzo, un parlamentario preguntó a sus colegas si conocían la razón por la que Taylor Swift no consideró a Malasia en su The Eras Tour. El ministro de comunicaciones, Fahmi Fadzil, intervino para dar su discurso y, al mismo tiempo, aclarar que no se considera un swiftie, nombre con el que se le conoce a los fans de Taylor Swift.

En ese momento, intervino el vicepresidente del Dewan Rakyat, atuk Ramli Mohd Nor, evidentemente contrariado. “¿Striptease?”, preguntó Ramli, visiblemente confundido.

Fahmi Fadzil lo corrigió rápidamente. “No, swiftie”, aseguró entre bromas.

Más historias de Taylor Swift

Te recomiendo ver este video:

VIDEO VIRAL TIKTOK | Taylor Swift lleva a sus padres a una discoteca de Las Vegas tras confusión: “Es una fiesta familiar, dijeron”.