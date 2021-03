“El internado: Las Cumbres” es una serie de misterio y terror española que se estrenó el 19 de febrero de 2021 en Amazon Prime Video. Se trata del reboot de la icónica serie “El internado”, que se emitió entre mayo de 2007 y octubre de 2010. Aunque ambos programas no tienen una aparente relación entre ellos, las tramas de ambas series giran alrededor de un grupo de estudiantes a los que les pasa diferentes eventos sobrenaturales y terroríficos.

Coproducida por The Mediapro Studio y Atresmedia Studios, “El internado: Las Cumbres” es una cautivadora serie para mayores de edad con oscuros misterios que esperan ser resueltos. Pocas semanas antes del estreno de la primera temporada, se anunció la renovación de la serie para una segunda tanda de episodios.

“El internado: Las Cumbres” cuenta con un reparto de jóvenes actores, entre ellos está Paula del Río, actriz que interpreta a Paz. Ella es calificada como una persona muy leal hacia sus amigos, rebelándose contra lo que sea que le parezca injusto. Tiene algunos momentos icónicos en la serie y se presenta como una gran amiga.

Paula del Río interpreta a Paz en “El internado: Las Cumbres”. (Foto: EFE)

La intérprete española de 21 años tuvo que enfrentarse a una gran trasformación para dar vida a su personaje Paz. Paula del Río debía despedirse de su pelo largo y raparse en una de las escenas más impactantes de la serie que ya se encuentra disponible en Amazon Prime Video.

Si bien una de las cosas que más les suele gustar a los actores de su profesión es poder cambiar de aspecto y adoptar múltiples personalidades, no siempre es fácil enfrentarse a un cambio radical.

Es fundamental el vestuario, el maquillaje y la peluquería cuando se construye un personaje. Cambio de color de cabello, cortarlo o ponerse una prótesis capilar es sencillo, pues cuando terminas de grabar te desprendes de ella y vuelves a tu estado natural. Sin embargo, el problema viene cuando el guion te exige realizar un giro más extremo.

En entrevista con Cosmopolitan, Paula del Río contó que su personaje debía raparse todo el cabello, algo que ella imaginó que acabaría en drama: “Pensé: ‘¡No! Otra vez no voy a salir bien’. Sin embargo, después de que me raparan me vi genial y fue una suerte. Me alegro de que haya pasado porque por mi cuenta nunca lo habría hecho”, declaró la actriz española.

La actriz Paula del Río rapándose para su personaje en 'El Internado: Las Cumbres' (Foto: captura de video de Cosmopolitan.com)

La actriz que da visa a Paz se está adaptando a su nuevo ‘look’, que a simple vista le sienta muy bien. Sin duda, es bastante arriesgada y profesional a la hora de darle vida a un personaje.

Paula del Río nació en el 2000 en Barcelona, y desde muy pequeña tuvo interés en participar en el cine y la televisión. Su carrera comenzó a los 10 años cuando comenzó a participar en cortometrajes con su debut en “Levedad”.

Además, ha sido parte de “El desconocido”, “La sombra de la ley”, “Cuerdas”, “Centro médico”, “Servir y proteger” y “El Internado: Las Cumbres”.