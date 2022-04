La segunda temporada de “El Internado: Las Cumbres”, serie española desarrollada por Laura Belloso y Asier Andueza para Amazon Prime Video, se estrenó recién el viernes 1 de abril de 2022, pero los usuarios de la plataforma y los fanáticos del reboot de la serie de Antena 3 ya preguntan por una tercera entrega.

En los primeros ocho episodios de la serie de misterio y terror, tras un intento fallido de fuga, Manuel desaparece en el bosque a manos de un misterioso hombre con máscara de cuervo. Mientras hacen de todo para encontrar a su amigo, Paul, Amaia y otros descubren que la antigua secta que habitaba el bosque, el Nido de Cuervos, sigue cometiendo crímenes, y que Las Cumbres es algo más que un colegio.

Pero en la segunda temporada de “El Internado: Las Cumbres”, a pesar de que la escuela se vuelve más severa y hostil, Amaia, Paul y sus amigos no se dan por vencidos en la búsqueda de Manuel, sobre todo luego de confirmar que sigue vivo. No obstante, la Logia del Nido del Cuervo no es la única amenaza que les acecha, que hay heridas que permanecen abiertas en el tiempo y que sus peores pesadillas pueden hacerse realidad. Entonces, ¿habrá una tercera entrega?

“EL INTERNADO: LAS CUMBRES”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento, Amazon Prime Video no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la serie española, pero por lo visto en el último capítulo, es muy probable que la historia de los estudiantes de Las Cumbres continúe en una nueva tanda de episodios.

En el episodio final de la segunda temporada de “El Internado: Las Cumbres”, las cosas se complican para los protagonistas de la ficción, y a pesar de que descubren la identidad de uno de los miembros de la logia no pueden evitar la muerte de más de un personaje principal.

Aunque las protagonistas ni los productores han compartido detalles sobre una posible tercera entrega, el camino está preparado para ahondar más en lo que sucederá con los estudiantes y los que están detrás de los experimentos secretos.

Por lo pronto solo queda esperar la respuesta oficial de Amazon Prime Video, lo que puede tardar algunas semanas o incluso meses, dependiendo del éxito de los nuevos capítulos de la serie.

¿Qué pasará con los sobrevivientes en la tercera temporada de ""? (Foto: Amazon Prime Video)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 3 DE “EL INTERNADO: LAS CUMBRES”?

Si Amazon Prime Video renueva “El Internado: Las Cumbres” para una tercera temporada, lo más probable es que los nuevos episodios se estrenen en algún momento del 2023.