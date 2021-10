¿Qué significa “El juego del calamar”? La serie de Netflix se ha convertido en la más exitosa de la plataforma, con más de 111 millones de usuarios que la han visto, y sigue dando de qué hablar por la repercusión de su historia en la cultura popular. Ahora se ha puesto en el foco mediático porque un BTS podría estar en el elenco de la temporada 2 de la ficción surcoreana. ¿Será Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V o Jungkook el que aparezca en “Squid Game”?

La creación de Hwang Dong-hyuk se ha convertido en un fenómeno mundial. La trama ya está formando parte de la cultura popular, con memes, virales y hasta juegos que hacen los niños y jóvenes de manera presencial.

La influencia que ha tenido la historia de “El juego del calamar”, hasta para los que no la han visto, es ineludible y ha alcanzado los mayores récords de la popular plataforma de streaming.

Ahora, se ha empezado a especular que podrían unirse dos exitosas producciones surcoreanas: “Squid Game” y BTS. ¿Cómo es posible esto? Con la inclusión de uno de los integrantes de la agrupación de Big Hit a la posible temporada 2 de la serie de Netflix. ¿Llegará a suceder esa fusión?

¿CUÁL DE LOS BTS FORMARÍA PARTE DE LA TEMPORADA 2 DE “EL JUEGO DEL CALAMAR”?

V es quien podría formar parte de la temporada 2 de “El juego del calamar”, en el caso de que se llegue a confirmar una nueva entrega de la popular serie de Netflix creada por Dong-hyuk.

Los seguidores de BTS han comentado que V tendría interés por estar en el elenco de la ficción surcoreana y que, en el concierto “Permission To Dance: On Stage”, lo habría dicho de alguna manera al imitar a Oh Il-nam, el anciano con tumor cerebral que conmovió al público.

De esta manera, más de un fan del grupo de Big Hit ha pensado que Kim Tae Hyung estaría perfecto para colocarse uno de los uniformes verdes, tomar un número e interpretar a un jugador desesperado que quiere alcanzar el premio de 45.600 millones de wones.

Taehyung estaba imitando al viejito de Squid game JAJAJJJAJJAJ LO AMO @BTS_twt

pic.twitter.com/YY58jSzyMa — ᴮᴱ ⁶₁₃🌱𝓚𝓸𝓸𝓴𝓲𝓮⟭⟬⁷ 🎃 (@MyTiime7) October 25, 2021

¿A CUÁNTO EQUIVALE EN SOLES EL PREMIO DE “EL JUEGO DEL CALAMAR”?

Pero la audiencia peruana se está preguntando cuánto equivale 45.600 millones de wones en soles. Un won de la moneda surcoreana está al cambio actualmente en 0,00073 euros, por lo que el premio final de “El juego del calamar” es de poco más de 158 millones de soles (158.67).

¿DE QUÉ TRATA “EL JUEGO DEL CALAMAR”?

En principio, 456 personas con problemas económicos son tentados a participar en un misterioso juego, que ofrece al ganador 45.600 millones de wones, una suma más que suficiente para comenzar una nueva vida. Pero lo que parece tratarse de un simple juego de niños, pronto se convierte en una lucha aterradora y escalofriante por sobrevivir.

Como pudimos ver en todos los capítulos, la serie expone cómo la desesperación, la ambición, pero también la humanidad, van y vienen en individuos que creen que no tienen nada que perder, en un tablero de ajedrez dirigido por inescrupulosos sujetos que consideran que están haciéndole un favor a los concursantes.

“EL JUEGO DEL CALAMAR”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento, ni Netflix ni la producción han realizado anuncio alguno sobre el futuro de la serie surcoreana, pero por lo visto en el último capítulo, es posible que “El juego del calamar” consiga una nueva tanda de episodios. Eso sí, hay que recordar que Dong-hyuk tardó una década en darle forma a esta historia y llevarla a las pantallas.

