El 17 de septiembre se estrenó en Netflix la serie surcoreana “El juego del calamar”. Escrita y dirigida por Hwang Dong-hyuk, la ficción narra la historia de un grupo de personas que deciden participar en un misterioso juego que tiene como premio una enorme cantidad de dinero.

Aunque todo empieza como un juego de niños, al poco tiempo los participantes entienden que están inmersos en una lucha aterradora y escalofriante por su supervivencia. La serie está protagonizada por Lee Jung Jae, Park Hae Soo y Wi Ha Joon; y consta de nueve capítulos.

Si bien la serie se acaba de estrenar, los usuarios de la plataforma streaming ya preguntan por una segunda temporada. Sin embargo, hasta el momento no hay ningún anuncio oficial sobre el futuro de la producción surcoreana, pero por lo visto en el último capítulo, es posible que “El juego del calamar” consiga una nueva tanda de episodios.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “EL JUEGO DEL CALAMAR”?

Al final de la primera temporada de “Squid Game”, Gi‑hun gana el juego, pero al volver a casa descubre que su madre está muerta. Esto sumado a la culpa no le permite disfrutar del premio, pero luego de conocer al responsable del juego y verlo morir, busca al hermano de Sae‑byeok, lo lleva con la madre de Sang‑woo y le entrega una gran cantidad de dinero.

Cuando se dirigía al aeropuerto para reunirse con su hija, Gi‑hun ve al hombre que lo reclutó, aunque intenta alcanzarlo solo consigue una tarjeta con un número. Llama para obtener información, pero le advierten que debe subir al avión si quiere vivir. Sin embargo, Gi‑hun cuelga y regresa.

Si se confirma una segunda temporada de “El juego del calamar”, esta podría seguir al protagonista, quien desobedeció la última orden y no subió al avión. También podría centrarse en los sobrevivientes del primer juego, o mostrar a un nuevo grupo de jugadores dispuestos a luchar por sobrevivir.

“El juego del calamar” es protagonizada por Lee Jung Jae (Foto: Netflix)

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “EL JUEGO DEL CALAMAR”

La segunda temporada de “El juego del calamar” todavía no cuenta con tráiler oficial.

ACTORES Y PERSONAJES DE “EL JUEGO DEL CALAMAR” 2

Debido a que Netflix todavía no ha renovado la serie, no se sabe quiénes regresaran para una segunda entrega. Asimismo, como la mayoría de las 456 personas que compitieron en “Squid Game” están muertas es probable que no formen parte del elenco.

Seong Gi-hun (Jung-jae Lee) es una de las pocas personas que sobrevive. Dependiendo de lo que implique la historia de la temporada 2 de “El juego del calamar”, podría regresar.

El reconocido actor coreano Gong Yoo, quien interpretó al hombre que recluta a Gi-hun para el juego, también podría ser parte del elenco de la segunda temporada debido a que su personaje está vivo.

El oficial de policía Joon-ho (Wi Ha-joon), cuya muerte parecía mucho más ambigua que la de muchos otros en la serie, es otro candidato para un posible regreso. Este personaje podría impulsar la acción en la secuela si resulta que su hermano In-ho (Lee Byung-hun) en realidad no lo asesinó.

¿Qué actores serán parte de la segunda temporada de "El juego del calamar"? (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “EL JUEGO DEL CALAMAR”?

La segunda temporada de “El juego del calamar” aún no tiene fecha de estreno en Netflix, pero lo más probable es que los nuevos capítulos lleguen a la plataforma streaming a principios de 2023.