La primera temporada de “El legado de Júpiter” (“Jupiter’s Legacy” en su idioma original), serie de superhéroes basada en los cómics homónimos de Mark Millar y Frank Quitely, se centra en la lucha de Sheldon Sampson/ Utopian por preservar el código, lo que le ocasiona problemas con sus hijos, pero también se muestra el origen de la Unión de Justicia.

En siete de los ocho episodios de la ficción de Netflix se narra la peregrinación de Sheldon a la granja Miller y cómo el resto se unió a su viaje a la isla misteriosa, donde obtuvieron sus poderes. Por lo tanto, parte de la historia se desarrolla desde finales de la década de 1920 hasta principios de la de 1930.

Entonces, ¿cuál es el orden cronológico de los eventos de “El legado de Júpiter”? Screen Rant compartió la línea de tiempo de los principales momentos de la serie.

LA CAÍDA DE LA BOLSA DE VALORES EN 1929

En esta época, Sheldon y Walter trabajaban con su padre en la fábrica de acero de la familia. Cuando el mercado de valores se derrumbó en 1929, Chester se arrojó desde el techo de su edificio frente a Sheldon, quien quedó muy afectado.

Durante el funeral de su padre, Sheldon empieza a tener visiones que los llevan hasta la granja Miller, donde encuentra más pistas. Aunque en ese momento regresa a casa, solo es para prepararse y viajar a la isla.

El padre de Sheldon se suicidó frente a sus ojos (Foto: Netflix)

EL VIAJE A LA ISLA EN 1933

Después de cuatro años de alucinaciones, Sheldon se reúne a los futuros miembros de la Unión de Justicia y juntos viajan a la misteriosa isla. Aunque la ficción no revela a dónde llegaron los protagonistas, si presenta a seres antiguos aparentemente omniscientes que pueden comunicarse psíquicamente con los humanos a través de visiones y sueños. En el material original aparecen como seres altos de piel verde que luego se denominan explícitamente extraterrestres, aunque no revelan sus motivos exactos para regalar superpoderes a los humanos.

Mientras que en el programa se presentan con formas humanas, específicamente como las personas que Sheldon, Walt, Fitz, Grace, Richard y George más quieren ver, pero además, son transportados a un planeta alienígena.

Sheldon y el resto llegaron a una misteriosa isla (Foto: Netflix)

BRANDON Y CHLOE DE NIÑOS

En el primer episodio de “El legado de Júpiter” aparecen los pequeños Chloe y Brandon Sampson jugando con otro niño, pero la diversión termina cuando la hija de Shelson utiliza sus poderes al enojarse. En ese momento, Utopian interviene y les habla del código que todos los superhéroes deben respetar.

La escena demuestra que Sheldon tiene grandes expectativas para Chloe y Brandon. Por lo tanto, ambos hermanos crecen a la sombra de su padre, esto sumado a la distancia de su padre, quien se enfoca en salvar al resto del mundo y en los negocios, alimenta las tensiones con sus hijos.

Chloe no quiere saber nada de la Unión de la Justicia ni de los superhéroes (Foto: Netflix)

LA EVOLUCIÓN DE LA UNIÓN DE JUSTICIA

La línea de tiempo de “El legado de Júpiter” se divide entre el pasado y el presente, saltándose las décadas intermedias para centrarse en el cambio de las ideologías de la nueva generación de superhéroes, que no parece tener intenciones de seguir las viejas reglas.

Mientras Chloe no quiere ser parte de la Unión, Sheldon no cree que Brandon esté preparado para convertirse en el líder de la Unión. En tanto, Hutch, el hijo de Skyfox, es un estafador que no tiene poderes y está tratando de encontrar a su padre; Raikou, la hija de Brainwave, es asesinada por su propio padre; y Petra, la hija de The Flare, es miembro de la Unión.