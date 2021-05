Después del final de la primera temporada de “El legado de Júpiter” (“Jupiter’s Legacy” en su idioma original), es inevitable pensar en una segunda entrega de la serie de Netflix creada por Steven S. DeKnight y basada en los cómics homónimos de Mark Millar y Frank Quitely.

Aunque inicialmente What’s on Netflix señaló que el gigante del streaming tenía planes de una nueva tanda de episodios debido a los comentarios de Mark Millar a la publicación escocesa Herald Scotland, aún no hay nada confirmado.

“El próximo año habrá la segunda temporada de Júpiter. Habrá The Magic Order, un espectáculo de terror y un gran proyecto de espionaje”, dijo el guionista. No obstante, el 6 de mayo dijo algo diferente a Deadline.

“La temporada 2 depende de la audiencia. No queremos ser demasiado arrogantes. Todo lo que veo es que estamos entrando en esto increíblemente optimista. Nos sentimos muy bien por eso. He visto, incluso a Covid, me senté en las ediciones casi todos los días y nunca me canso de eso. Por eso, a la gente le encanta tanto como a nosotros”, rectificó.

Tres de los miembros originales de la Unión de Justicia (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “EL LEGADO DE JÚPITER”?

Al final de la primera temporada de la serie de Netflix, Raikou descubre que Walter es quien está detrás de todo, fue el quien clonó Blackstar y culpó a Skyfox. Pero cuando Raikou le pide más dinero por su silencio, el simplemente mata a su hija.

Mientras que en la prisión, Blackstar amenaza con matar a Brandon, así que Sheldon debe decidir entre salvar a su hijo o mantenerse fiel a los códigos. Sin embargo, gracias a la intervención de Petra no tiene que escoger.

Además, Hutch utiliza su dispositivo para ir a China, pero antes de que pueda obtener su artilugio unos hombres lo reducen y debido al poco oxígeno en la habitación no puede escapar. Chloe llega justo a tiempo y lo salva. Más tarde, el hijo de George muestra que la superarma que podría perforar al ser más fuerte del planeta está lista.

Por lo tanto una segunda temporada de “El legado de Júpiter” deberá abordar las siguientes preguntas: ¿Hutch logrará encontrar a su padre? ¿Chloe se reconciliará con su padre y su herencia heroica? ¿La relación de Hutch y Chloe funcionará? ¿Sheldon descubrirá la verdad sobre su hermano? ¿Qué hará Grace tras ver la visión de su esposo e hijo muertos? ¿Sheldon realmente renunciaría al código por su hijo? ¿Qué pasará con la Unión de Justicia? ¿Sheldon perderá a su hijo por culpa de su hermano?

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “EL LEGADO DE JÚPITER”

La segunda temporada de “El legado de Júpiter” todavía no cuenta con tráiler oficial.

ACTORES Y PERSONAJES DE “EL LEGADO DE JÚPITER 2”

Si Netflix renueva “El legado de Júpiter” para una segunda temporada, estos son los actores que podrían volver:

Josh Duhamel como Sheldon Sampson / Utópico: el marido de Grace, hermano menor de Walter y líder del equipo de superhéroes conocido como ‘La Unión’.

Ben Daniels como Walter Sampson / Brainwave: el hermano mayor de Sheldon.

Leslie Bibb como Grace Sampson / Señora de la Libertad: la esposa de Sheldon y una de las heroínas más poderosas del planeta.

Elena Kampouris como Chloe Sampson: la hija de Grace y Sheldon.

Andrew Horton como Brandon Sampson / Paragón: el hijo de Grace y Sheldon.

Mike Wade como Fitz Small / Flare: uno de los miembros más valiosos de La Unión.

Matt Lanter como George Hutchene / Skyfox: el aliado más cercano de Sheldon.

Tenika Davis como Petra Small: la hija de Fitz.

Tyler Mane como Blackstar

Elena Kampouris volverá a interpretar a Chloe Sampson en la temporada 2 de "El legado de Júpiter" (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “EL LEGADO DE JÚPITER”?

La segunda temporada de “El legado de Júpiter” aún no tiene fecha de estreno en Netflix, pero lo más probable es que los nuevos episodios lleguen en el 2022.