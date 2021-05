“El legado de Júpiter” (“Jupiter’s Legacy” en su idioma original) es una serie de superhéroes creada por Steven S. DeKnight y basada en la serie de cómics homónima de Mark Millar y Frank Quitely. La ficción de Netflix narra la historia de la primera generación de superhéroes que ha mantenido al mundo a salvo durante casi un siglo.

Pero es momento de que sus hijos se encuentren a la altura de legendarias hazañas de sus padres, aunque la discordia provocará que las viejas reglas pierdan vigencia.

Protagonizada por Josh Duhamel, Ben Daniels, Leslie Bibb, Elena Kampouris, Andrew Horton, Mike Wade y Matt Lanter, “El legado de Júpiter” se filmó en Toronto (Ontario, Canadá) desde el 2 de julio de 2019 hasta el 24 de enero de 2020. Además, en enero de 2021 se realizaron regrabaciones adicionales.

Los ocho capítulos de la primera temporada se estrenaron en Netflix recién el viernes 7 de mayo de 2021, pero los usuarios del servicio ya preguntan por una segunda entrega.

¿”EL LEGADO DE JÚPITER” TENDRÁ TEMPORADA 2?

Aunque inicialmente What’s on Netflix señaló que el gigante del streaming tenía planes de una nueva tanda de episodios debido a los comentarios de Mark Millar a la publicación escocesa Herald Scotland, aún no hay nada confirmado.

“El próximo año habrá la segunda temporada de Júpiter. Habrá The Magic Order, un espectáculo de terror y un gran proyecto de espionaje”, dijo el guionista. No obstante, el 6 de mayo dijo algo diferente a Deadline.

“La temporada 2 depende de la audiencia. No queremos ser demasiado arrogantes. Todo lo que veo es que estamos entrando en esto increíblemente optimista. Nos sentimos muy bien por eso. He visto, incluso a Covid, me senté en las ediciones casi todos los días y nunca me canso de eso. Por eso, a la gente le encanta tanto como a nosotros”, rectificó.

Por lo pronto, solo queda esperar la respuesta oficial de Netflix, plataforma que suele tomarse algunas semanas para evaluar la reacción de la audiencia y aunque no comparte dichas cifras, estas pueden influir en la renovación o cancelación de una serie.

Por lo visto en el último capítulo de “El legado de Júpiter”, la historia de la familia Sampson y sus poderes podría continuar en una segunda temporada, sin embargo, hasta el momento no cuenta con el respaldo de la crítica.

¿Qué pasará con los superhéroes en una segunda temporada de "El legado de Júpiter"? (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “EL LEGADO DE JÚPITER”?

Si Netflix renueva “El legado de Júpiter” para una segunda temporada, lo más probable es que los nuevos episodios se estrenen en el 2022.