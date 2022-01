La quinta temporada de “El marginal” fue confirmada en agosto de 2019 por Sebastián Ortega, creador de la serie argentina de TV Publica y Netflix. De hecho, la cuarta entrega dejó el camino preparado para la realización de los nuevos episodios, pero ¿será la última o habrá una sexta temporada?

Las grabaciones de los nuevos capítulos del drama carcelario que protagonizan Nicolás Furtado, Claudio Rissi y Juan Minujín se llevaron a cabo en una exfábrica textil del barrio de Almagro, donde se construyó la cárcel Puente Viejo y donde se trabajó con rigurosos protocolos para evitar contagios de coronavirus.

La segunda y tercera entrega de “El marginal” fueron precuelas de la primera temporada, mientras que la cuarta finalmente retomó la historia después del traslado de los Borges y sus aliados a Puente Viejo, así que la próxima tanda de episodios seguirá a los protagonistas tras su intento de fuga, pero ¿será el final?

Diosito y Pastor escapando de Puente Viejo al final de la cuarta temporada de "El marginal" (Foto: Netflix)

LA TEMPORADA 5 ¿SERÁ LA ÚLTIMA DE “EL MARGINAL”?

Pablo Culell, productor general de Underground, no solo confirmó que la quinta entrega se terminó de grabar en el 2021, también reveló que podría llegar antes de lo esperado y sería la última. “Yo creo que va a venir este año y creo que va a ser el gran final de El marginal”, anticipó a CN5.

Por otro lado, en junio de 2021, Juan Minujín, quien interpreta a Miguel Palacios/ Pastor publicó una foto en su cuenta de Instagram que parecía una despedida. Al respecto, el actor y director argentino de 46 años dijo en una entrevista con Clarín:

“Y… eso nunca se sabe. Sí se cierra un pequeño ciclo que me parece que es muy loable y estamos todos muy orgullosos, no sé si hubo una serie argentina antes que pudiera hacer 5 temporadas, con la repercusión global que tuvo esto. Entonces, en ese sentido, me parece que se cierra un ciclo. De lo que pase después, por suerte, ahora no tenemos ni idea. Esta temporada se va a poder ver en 200 países, para millones de personas. Nos llegan mensajes de lugares remotos...”

Asimismo, Nicolás Furtado (Diosito) compartió una historia junto a Guillermo Núñez, el asistente de arte de la ficción de Netflix, que sugería el final de una etapa. “Seis años no son nada”, escribió antes de difundir un extenso comunicado en el que daba a entender que el proyecto se terminaba.

De hecho, en conversación con La Nación aseguró que la quinta temporada marcará el final de “El marginal”. “La quinta temporada es otra cosa totalmente distinta. Y es la última. Se viene muy interesante”, indicó.