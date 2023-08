Luego de haber tenido problemas con su hermana Yailin La Más Viral y su madre por salir en defensa de Anuel AA, todo parece indicar que Kim Michell está buscando redimir sus errores en cuanto al conflicto que tuvo al pedirles disculpas a sus familiares. La mujer de 23 años confesó no querer alguna pelea mediática con las personas que considera más importantes en su vida.

Usando su cuenta de Instagram con más de 224 mil seguidores, Díaz emitió un video para manifestar todo lo que deseaba cuando se hablaba de su vínculo familiar. El clip de disculpas que subió tiene hasta el momento más de 53 mil ‘me gusta’.

Se arrepiente de lo sucedido

“Este video es con el motivo de disculparme con mis fanáticos, con mi familia, principalmente, con mi hermana, con mi madre. Hubo muchas cosas que dije, las cuales, quizá sean verdad o quizá sean mentira, pero no debí haberlas dicho, soy consciente de eso, siempre lo he sido. Pero ¿qué pasa? Los ataques de la gente que han llevado a un nivel de frustración; son muchísimas cosas con las que tengo que lidiar por los ataques de la gente”, inició diciendo.

Asimismo, siguió su contenido asegurando que siempre buscó el bien para Yailin. “Al final del día, nosotros somos familia. Quiera yo imitarla o no, somos sangre. Ella es mi modelo a seguir y yo soy su modelo a seguir porque soy mayor que ella. Al final del día, creció viéndome a mí y yo crecí tratando de ayudarla. Me he mantenido prácticamente abajo porque siempre me he enfocado en que mi hermana sea la que brille”, aseguró.

Por otro lado, mostró su deseo por terminar con el conflicto debido a los problemas de salud que este le trajo. “En este momento, finalmente, quiero pedirle disculpas a mi familia porque la situación me ha llevado a tener muchos problemas de salud. Quiero pedirles disculpas públicamente porque quiero dejar esa etapa atrás. Quiero ser una nueva persona, que todos mis proyectos crezcan de una manera que todo el mundo diga ¡wow! Quiero ser otro tipo de persona”, manifestó.

Finalmente, habló sobre querer dejar todo atrás para que sus fanáticos hagan lo mismo. “Espero que, con este video, este tema mío de Yailin y me familia, por favor, quede en el olvido. Porque me está afectando bastante tanto emocional como mentalmente. Quiero que el tema mío y de Yailin se quede aquí porque cuando mi hija crezca lo va a ver y siento que ella no merezca eso”, finalizó en su video.

