¿Cómo murió Pedro Carrizales? El ex diputado de San Luis Potosí, más conocido como ‘El Mijis’ falleció el pasado 3 de febrero después de ser declarado como desparecido tres días antes. Desde entonces, se ha venido investigando el caso que, finalmente, determinó las causas de su muerte.

En principio, las autoridades explicaron que se conoció de un accidente ocurrido el día 3 de febrero en la carretera Nuevo Laredo-Piedras Negras en el kilómetro 27 en el que resultara un vehículo siniestrado y en su interior un cuerpo humano, ambos con rasgos de calcinación. Después de realizar una prueba genética el cuerpo fue identificado y se determinó que correspondía a Pedro Carrizales.

Cabe mencionar que el material genético comparado con los restos fue obtenido del hijo de Pedro Carrizales, quien fue trasladado por su madre, Miriam Martínez Vargas. La esposa de ‘El Mijis’ habría pasado más de seis horas en las instalaciones del anfiteatro, donde tomó parte en la identificación del cuerpo del ex diputado y posteriormente iniciado el trámite para la recepción de los mismos.

El ex diputado de San Luis Potosí, más conocido como ‘El Mijis’ falleció el pasado 3 de febrero (Foto: EFE)

¿CÓMO MURIÓ ‘EL MIJIS’?

Los análisis periciales señalan que el accidente de tránsito en que falleció calcinado Pedro César Carrizales Becerra derivó de un giro intempestivo para perder el control. Asimismo, como se indicó en un inicio, se descartó que el fatal incidente haya ocurrido a raíz de disparos con arma de arma de fuego. De hecho, el reporte indica que no se observaron impactos de arma o deformaciones correspondientes a un choque.

Según el reporte de las autoridades ministeriales, ‘El Mijis’ conducía con dirección noreste a sureste sobre la vía tamaulipeca, con destino a Nuevo Laredo. Al sufrir el percance, el auto se orilló en la carretera sin volcar, pero al no haber más indicios, se concluyó que Carrizales Becerra murió por causas de tránsito.

Cabe precisar que las autoridades de las cuatro entidades del norte de México descartaron el homicidio, no obstante, aseguraron que continuarán con las investigaciones hasta agotar todas las líneas que surgieron.

‘El Mijis’ era buscado desde el pasado 31 de enero cuando se dirigía a Monterrey (Foto: Cuartoscuro)

EL COMUNICADO DE LA FAMILIA

Tras confirmarse la muerte del ex diputado, la familia emitió un comunicado en el que señala que “este hecho nos entristece y no tenemos palabras para describir el difícil momento que estamos atravesando”. Asimismo, indicaron que por el momento no brindarán declaraciones sobre el caso, y agradecieron a quienes estuvieron pendientes de la situación.

COMUNICADO para informar sobre la localización de Pedro Carrizales “El Mijis”. pic.twitter.com/QWCQnz4HYE — El MIJIS (@mijisoficial) March 3, 2022

LAS ÚLTIMAS HORAS DE ‘EL MIJIS’

‘El Mijis’ era buscado desde el pasado 31 de enero cuando se dirigía a Monterrey, por lo que se emitió una ficha para alertar a la población. Fue visto por última vez en un hotel de Saltillo, Coahuila, desde donde partió a bordo de una camioneta roja.

La última ubicación de Carrizales Becerra se registró en el hotel las Fuentes y subió a un vehículo Dodge tipo Journey modelo 2014 sin placas con número 3C4PDCCB1ET247085. Los agentes localizaron el auto incendiado, al igual que el cadáver, el 3 de febrero de 2022.