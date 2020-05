“El ministerio del tiempo”, también conocida como “The Ministry of Time” en inglés, es una serie española de ficción histórica y del género fantástico que dejó a toda España con la boca abierta. Ahora, recientemente se anunció su cuarta temporada, pero a su vez también la misma serie fue eliminada del catálogo de Netflix, generando confusión entre sus fans y esperando una respuesta para saber cuándo va a ser estrenada la serie nuevamente en la plataforma.

Y es que han pasado más de dos años desde que se filmó y publicó la tercera temporada de la serie, dejando a sus seguidores en una constante espera para nuevos episodios. Al final sus pedidos fueron escuchados y fue Fernando López Puig, director de contenidos de Radio Televisión Española (RTVE) quien confirmó al diario ABC que habría una cuarta parte de la serie.

El rodaje de los nuevos 10 episodios de “El Ministerio del Tiempo”, serie española que cuenta la historia de una institución secreta del Gobierno Español que cuida la línea temporal y que, por obvias razones, solo algunas personas seleccionadas, como presidentes y monarcas conocen, empezó el 12 de noviembre de 2019.

Sin embargo, el 1 de febrero del 2020 la serie dejó la plataforma de Netflix, principal medio por el cuál sus seguidores internacionales fuera de España conocieron el programa de televisión. ¿Acaso volverá con la cuarta temporada? Esto es lo que se sabe al respecto.

¿CUÁNDO SERÁ ESTRENADA “EL MINISTERIO DEL TIEMPO” 4 EN NETFLIX?

La respuesta corta es que, por ahora, “El ministerio del tiempo” no llegará a Netflix, pero esto es más un condicional que una afirmación tajante. De hecho, hace poco la serie no se encontraba en ninguna plataforma digital, todo debido a los acuerdos que tenían con la gigante de streaming por temas de producción de la temporada 3 del programa de tv.

Tal como informó El Pais en su momento, “El ministerio del tiempo” no es una serie cualquiera. La misma tuvo altos costes de producción para la cadena TVE y demoró mucho en encontrar un socio comercial lo suficientemente poderoso como para producir una tercera parte. Aquí entró Netflix, que ayudó con un 15% al presupuesto para producir las dos partes de la temporada 3 de la serie.

A cambio de esta ayuda, la plataforma tendría los derechos internacionales de difusión del programa y transmitiría en exclusiva la tercera temporada. De esta forma, después de la emisión en La 1, la serie dejó de transmitirse en la web de RTVE para ser vista principalmente en Netflix.

El tiempo pasó y fue hace poco que la serie dejó de estar disponible en Netflix. Ya se había anunciado una cuarta temporada así que RTVE listó en su página oficial los 34 episodios en Full HD para que todo aquel que tenga una cuenta suscrita pueda disfrutar de sus episodios junto a mucho contenido extra como entrevistas, documentales y un detrás de cámaras.

Por lo que se sabe hasta ahora, “El ministerio del tiempo” no volverá a Netflix, al menos no hasta que se estrene la cuarta temporada del programa y se prepare un nuevo acuerdo para su transmisión en la plataforma. Netflix no ha brindado ninguna declaración al respecto y puede que se esté coordinando el regreso de la serie o que simplemente la compañía decida apostar por otras series de ciencia ficción.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 4 DE “EL MINISTERIO DEL TIEMPO”?

La cuarta temporada cuenta con el regreso de Julián y Amelia como patrulleros del tiempo junto a Carolina, una nueva integrante que será supervisada por Irene. Además de enfrentarse a nuevas misiones en el tiempo, como salvar la vida del dictador Francisco Franco o de monarcas como Isabel I, los protagonistas también tendrán la oportunidad de conocer a grandes artistas como Almodóvar en la Madrid de la movida o a Picasso, éste último sin inspiración para pintar el Guernica.

Los avances muestran que Rodolfo Sancho no cree que están en el futuro, además muestra la situación del resto de personajes como Alonso, Pacino, Lola Mendieta, Amelia, Salvador, Ernesto, Angustias e Irene Larra, que en muchas ocasiones será una patrullera más.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 4 DE “EL MINISTERIO DEL TIEMPO”

RTVE compartió el tráiler de la temporada 4 el lunes 27 de abril de 2020. El clip que dura dos minutos permite hacerse una idea de cuáles van a ser algunas de las misiones a las que se van a enfrentar los agentes.

