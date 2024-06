Durante los conciertos de Taylor Swift, los fanáticos no solo bailan y cantan al ritmo de sus canciones, sino que algunos deciden proponerles matrimonio a sus parejas. A menudo, la artista estadounidense no presencia estos episodios desde el escenario, pero en uno de sus shows en Edimburgo, Reino Unido, fue testigo de un sorpresivo compromiso y no pudo emocionarse. Las imágenes se viralizaron en las redes sociales rápidamente.

El último viernes 7 de junio, Taylor Swift ofreció su primer concierto en el Reino Unido y les regaló un momento mágico a los casi 80 mil seguidores que se hicieron presentes en el estadio Murrayfield, en Escocia.

A diferencia de otros shows, la cantante de 34 años pudo ofrecer una actuación en horas de la tarde, bajo la luz del sol. En el epílogo del tema ‘Cardigan’, una pareja se comprometió y fue grabada por swifties que se encontraban cerca. Las mujeres se besaron y abrazaron como clara señal de amor, de acuerdo con las imágenes que se viralizaron en redes sociales.

“Gracias por hacer esto en mi concierto”

Desde el escenario, Taylor Swift fue testigo del compromiso y, ni bien culminó su canción, se dirigió a la audiencia. “

Me encanta realizar todo este espectáculo bajo la luz del sol, porque estoy bastante seguro de que vi a alguien comprometiéndose aquí”, dijo.

“¿Sucedió?”, preguntó luego, mientras el público la ovacionaba.

Al comprobar que la pareja se había comprometido, apretó los puños al aire como clara señal de vitoria.

“No tienes idea, nunca llego a ver eso, ¿verdad? Porque normalmente por la noche está oscuro. Pero ahora no es así, así que felicidades. ¡wow, acabo de ver todo eso! Hombre, eso es asombroso. Gracias por hacer eso en mi concierto, ese es un gran momento, ¡enorme!”, comentó después la estrella.

Este sábado 8 de junio, Taylor Swift ofreció su segundo concierto en Edimburgo, Escocia, como parte de su gira The Eras Tour.

