Es oficial. Tras meses de rumores, Kim Kardashian pidió formalmente el divorcio a Kanye West , poniendo final así a un matrimonio de seis años entre dos de las estrellas más importantes del entretenimiento. Ahora, ella quiere seguir adelante con su vida y pasar la página. Pero, ¿Cuál fue la razón por la que la modelo y empresaria solicitó el divorcio al rapero? Aquí te lo contamos.

Según una fuente citada por E! News, la pareja está en medio de una separación “amigable”. Pese a que Kardashian presuntamente quería hacer el divorcio oficial desde el año pasado, ella trató de darle tiempo a las cosas. “Kim estaba cansada de esperar. Trató de darle una oportunidad. Quería hacer esto el año pasado. Le dio tiempo, pero es tiempo de avanzar con su vida. No hubo engaños”, dijo la fuente.

Según la misma fuente, Kim ahora pasa más tiempo con sus hijos, pero en general se encuentra bien. Mientras tanto, Kanye no ha estado tan presente en la vida de sus hijos, quienes han estado viviendo con su madre en California. Por lo pronto, North, su hija mayor, es quien ha entendido la situación de sus padres. Mientras que la empresaria le ha tratado de explicar a Saint, Chicago y Psalm lo que pasó.

“North tiene cierto conocimiento de lo que está pasando con Kim y Kanye. Pero la mayoría de los niños siempre los han visto separados, así que no es muy raro verlos separados. Kim les expresó [a los niños] que ama a su papá pero que necesitan estar separados. No entienden completamente lo que está pasando pero ya están acostumbrados a la situación de no verlos juntos”, expresó la fuente a E! News.

Kim Kardashian y Kanye West tienen cuatro hijos. (Foto: Angela Weiss | AFP)

Otra fuente cercana a la famosa pareja contó que la fundadora de KKW Beauty, pese a sentirse triste por la decisión de solicitar formalmente el divorcio a su pareja, también se encuentra, de cierta manera, aliviada. “Ella se siente como si estuviera divorciada desde hace meses. Ha pasado mucho tiempo y se siente aliviada de poder finalmente seguir adelante”, expresó la segunda persona consultada.

Según el portal, la empresaria decidió solicitar el divorcio después de que ambos presuntamente alcanzaron un acuerdo sobre la división de bienes. Se conoció que no ha habido comunicación entre ellos, y todo ha sido por medio de sus abogados y asistentes. Pero esta no es una batalla que Kardashian tenga que librar sola, pues se supo que sus hermanas y su madre la han apoyado siempre.