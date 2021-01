La última temporada de “El mundo oculto de Sabrina” prometía ser un asunto aún más surrealista de lo que había pasado hasta ahora en la serie, ya que incluía un sorpresivo cameo. Los tráilers de la serie revelaban el regreso de las tías Hilda y Zelda de la serie original de ABC.

Adaptando su propia serie de cómics, Roberto Aguirre-Sacasa llevó la macabra reinvención de la vida de Sabrina Spellman a Netflix en octubre de 2018. Fue seguida rápidamente por más aventuras que se emitieron en 2019 y 2020. Sin embargo, a raíz de la parte 3, Se confirmó que la parte 4 también sería la última del programa.

Durante mucho tiempo los fans han criticado la serie por no tener algunos elementos del programa original que la convirtieron en un éxito de televisión, pero durante esta última temporada 4 los fans han recibido lo que tanto esperaron con un cameo de las tías originales y el propio Salem. ¿Cómo fue esto posible?

En este artículo explicaremos un poco del contexto de “El mundo oculto de Sabrina” sobre el encuentro de ella con los personajes de la otra serie. Cuidado, más adelante habrán SPOILERS de la parte 4 y sobre como esta reunión se sintió orgánica a pesar de su significado, tal como lo explica la CBR.

EXPLICACIÓN DE LA APARICIÓN DE SALEM Y LAS TÍAS HILDA Y ZELDA ORIGINALES EN “CHILLING ADVENTURES OF SABRINA”

Las tías Hilda y Zelda originales en la serie de Netflix (Foto: Netflix)

Antes del gran final de la serie, el penúltimo episodio de la temporada 4 de “El mundo oculto de Sabrina” mostró a Salem de los 90′s con su característico humor. En el programa original de Sabrina, Salem Saberhagen fue condenado a pasar 100 años como un gato por intentar conquistar el mundo, pero aún conservaba su personalidad y podía hablar sin problemas.

En la nueva serie, Salem solo funciona como un acompañante que protege a Sabrina y de vez en cuando aparece maullando para ayudarla. Esto fue criticado enormemente por los fans en las redes sociales, pero todo se solucionó en los últimos episodios cuando Sabrina Morningstar camina a través de un espejo y entra a un mundo alternativo.

Para sorpresa de los fans, ella es bienvenida por las tías Hilda y Zelda originales del programa de los 90, Caroline Rhea y Beth Broderick. Lo curioso, es que la serie de Netflix establece que están en un universo donde ellas sí se encuentran en un programa de televisión, por las risas que se escuchan de fondo, pero hay algo que no cuadra.

El nuevo Salem fue muy criticado (Foto: Netflix)

Sabrina aprende rápidamente que solo hay una regla aquí: siempre presentarse preparada para el trabajo, y si recibe tres strikes, los delincuentes son enviados a la Sala Verde, un lugar donde la gente desaparece y nunca más se sabe de ellos. De hecho, esto parece ser lo que pasó con Melissa Joan Hart, pero no se la menciona en ningún momento.

La magia no existe en este mundo que se compone en lugar de conjuntos de la “vida real”. Todas las salidas están tapiadas, y el portal del espejo también desaparece repentinamente, dejando a Sabrina atrás para vestirse como una prisionera y jugar con el absurdo tema de los 90 de este reino.

Sin embargo, no todo está mal. A Sabrina se le está acabando el tiempo, pero, al menos aquí, Salem finalmente está hablando. Pero no solo es una versión habladora del Salem del reinicio, este es el Salem animatrónico de los 90, completo con todos sus momentos espasmódicos y reprimendas ingeniosas.

El Salem de la serie original fue uno de los personajes favoritos del programa (Foto: Nickelodeon)

De hecho, este Salem es el miembro más importante del elenco. Él mismo dice, “como estrella del programa, me gusta dar la bienvenida a los nuevos miembros del elenco”. Al principio, esto se presenta como un lindo guiño a la popularidad del Salem original, mientras que también hace una mención sutil sobre la obsesión del fandom con su personaje, pero luego un nuevo desarrollo reformula esto por completo.

A medida que avanza el episodio, finalmente nos enteramos de que este Salem no es otro que The Endless, uno de los Terrores Eldritch contra los que Sabrina fue enviada a luchar. El programa explica que los gatos tienen nueve vidas, lo que los hace esencialmente inmortales y, por lo tanto, “interminables”.

Por supuesto, todo está hecho de buen humor. Esta versión de Salem es el escritor principal del programa, lo que tiene mucho sentido dado que siempre quiso dominar el mundo. Y en los años que han pasado desde entonces, se podría argumentar que Salem también superó el legado del programa de muchas maneras.

Sabrina entró a un mundo alternativo (Foto: Netflix)

Finalmente, Salem The Endless se da cuenta de que la única forma de sobrevivir al enfoque que todo lo consume de The Void es formar equipo con Sabrina y luchar. Si bien eso no va del todo según lo planeado, sigue siendo divertido verlos trabajar juntos brevemente antes de que finalice el episodio.

Al traer a Salem de regreso de esta manera, los escritores rindieron homenaje al programa que lo inició todo mientras se burlaban de la obsesión de todos con un gato robot parlante de los años 90. Curiosamente, todo se siente orgánico por ser un programa tan extravagante, y en ningún momento se fuerza ninguna interacción entre los personajes originales y los de “El mundo oculto de Sabrina”.

Salem de la serie de los 90 (Foto: ABC)