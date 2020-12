Tras el estreno de la cuarta temporada de “El mundo oculto de Sabrina” (“Chilling Adventures of Sabrina”, en su idioma original) en Netflix, muchos fanáticos de la bruja adolescente quedaron más que asombrados por lo que pasó. Fueron ocho últimos episodios que a más de uno dejó sin respiración. ¿Qué fue lo que realmente pasó? La explicación y todos los detalles aquí.

La temporada 4 de “Chilling Adventures of Sabrina” mostró a la protagonista (Kiernan Shipka) como la nueva reina del inframundo, aunque debía librar más batallas. Para esta entrega, además, Netflix reinventó el origen y las aventuras de Sabrina, la bruja adolescente, como una oscura historia de la mayoría de edad que trafica con el horror, el ocultismo y, por supuesto, la brujería.

El último episodio de “Chilling Adventures of Sabrina” temporada 4 tiene un inesperado final y a los fanáticos de la serie los dejó satisfechos, aunque también se preguntan por qué los realizadores no decidieron continuar con el maravilloso universo. En fin. Aquí la explicación de la última entrega del “El mundo oculto de Sabrina”.

EXPLICACIÓN DEL FINAL DE CHILLING ADVENTURES OF SABRINA

CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. El “Capítulo Treinta y Seis: En las Montañas de la Locura” comienza con la Sra. Wardwell celebrando una velada sobre el Evangelio de Eldritch en nombre de Fausto, cuya cabeza todavía está en un plato. Habla de ‘The Void’ (‘Vacío’) dos días antes de Halloween.

Mientras tanto, Sabrina Spellman y sus amigos disfrutan de una película de terror. Ahora todos son parejas. Pronto será el cumpleaños número 17 de Sabrina y quieren planear algo para ella. De camino a casa, Nick le da adelanta el regalo de cumpleaños a Sabrina: un collar con su foto para que siempre puedan encontrarse, él tiene la misma gargantilla. En tanto, Sabrina Morningstar irrumpe a través del espejo y le lanza un hechizo: le dice a la joven Spellman que se acerca el ‘The Void’ y muere en sus brazos después de dar la advertencia. Sabrina se culpa a sí misma por el destino de mejor amiga. Por otro lado, Fausto se muestra emocionado de que ‘The Void’ se acerque y le pide a su cuerpo que se ponga de pie, se vuelven a unir el uno al otro. Cerrando así su historia.

La muerte de Sabrina Morningstar agrava a Sabrina; quiere estar a solas con ella y pide que la dejen. Cuando todos se van, el hombre de la baratija llega y le muestra una caja que perteneció a las hijas de los dioses en nombre de Pandora. Él cree que la caja de Pandora podría atrapar al ‘Vacío’. El hombre le explica que para atraparlo, debe abrir la caja de Pandora desde el interior de ‘The Void’. Ya puedes sentir a dónde va esto antes incluso de que llegue, lo que genera ansiedad en la audiencia.

EL SACRIFICIO DE SABRINA

Sabiendo lo que debe hacer, Sabrina deja una carta para todos sus seres queridos: cree que debe ser ella quien entre al ‘Vacío’ para atraparlo, pues considera que es lo mínimo que puede hacer después del sacrificio de Sabrina Morningstar. Entonces, le pide al espejo que la lleve dentro, y así lo hace. A partir de aquí, los fanáticos presencian un final dramático y explosivo.

‘The Void’ es una habitación blanca, que muestra letras grandes que dicen “THE VOID” y planetas dispuestos en el suelo. Hay retratos a ambos lados de la habitación. Sabrina mira los planetas. Mientras tanto, Hilda, Zelda, Ambrose y Nick ingresan al observatorio, y grandes letras que dicen “EL VACÍO” están salpicadas en la pared. Salem sigue maullando y le dice a Ambrose que Sabrina se ha teletransportado al ‘Vacío’. Las brujas intentan teletransportarla de regreso, pero no funciona: el ‘Vacío’ se aferra al cuerpo de Sabrina.

Entonces, ‘The Void’ le pregunta a Sabrina por qué está en la habitación. Es una voz femenina y explica que ella es “nada”, y todo es “nada”. Sabrina introduce el ‘Vacío’ en la caja de Pandora que comienza a absorberle hasta atraparlo. En esta etapa, todo parece simple para el episodio final.

La cuarta temporada de "El mundo oculto de Sabrina" marcó el final de la serie (Foto: Netflix)

Ambrose cree que pueden poner el alma de Sabrina en el cuerpo de Sabrina Morningstar. Las brujas cantan mientras Sabrina continúa con la caja de Pandora. Entra en pánico al escuchar los cánticos. Finalmente, su alma se transfiere al cadáver de Sabrina Morningstar, pero lejos de dar solución, lo que hace es causar más problemas.

El último episodio de la historia pasa rápidamente a Halloween: el cumpleaños de Sabrina Spellman. Hilda explica cómo el perro se comió los panqueques de Sabrina, pero Zelda insiste que no lo hizo; los problemas comienzan aquí. Mientras tanto, Lilith le dice a Lucifer que la Reina, Sabrina Morningstar, está muerta. Lucifer y Caliban están tristes por eso. Lilith quiere contarles más, pero quiere estar segura de que sus poderes serán restaurados si dice la verdad. Lilith luego revela que Sabrina Spellman en realidad está usando el cuerpo de la Reina. Esto es tomado como una burla para Caliban y Lucifer, por lo que piden que la maten para poder hacer un entierro real.

Cuando Sabrina comienza con la celebración de su cumpleaños, su familiar aparece con un pastel, pero luego desaparece cuando ella sopla las velas. Luego suena una música ominosa y afuera, Lucifer está con su ejército; uno de ellos es el padre de Harvey. Sabrina se dirige al exterior y Lucifer quiere la confirmación de que Sabrina Morningstar está muerta. Sabrina le dice que puede tenerla, cede a sus cánticos y camina hacia él. Sabrina parece aceptar su destino.

UNA GRAN REVELACIÓN: SABRINA ES ‘THE VOID’

Ambrose le dice a Sabrina que su cuerpo está completamente vacío, ella es el ‘Vacío’. Al succionar su alma en el cuerpo de Sabrina Morningstar, también deben haber succionado algo del ‘Vacío’. La joven bruja cree que ha matado a gente y quiere resolverlo; desaparece. Este es el punto de inflexión del último episodio de la historia: Sabrina es el mayor peligro para todos.

Tras ello, Ambrose y Nick regresan con los demás y explican cómo ha desaparecido Sabrina. Este último cree que deberían encontrar la caja de Pandora que está flotando en el espacio y terminar el trabajo. Les muestra a todos el relicario del collar y explica cómo es un faro. Pueden llevar el cuerpo de Sabrina Spellman y la caja de Pandora a casa basándose en la teoría de Nick. En tanto, Ambrose sugiere usar el cuerpo del Weird que ha preservado y fusionarlo en una máscara de oxígeno.

El último episodio de “Chilling Adventures of Sabrina” muestra los acontecimientos dos semanas después de la revelación. Ambrose, Prudence, Roz y Agatha llegan a las Montañas de la Locura pretendiendo ser viajeros adoradores. Fausto les dice que el ‘Vacío’ los devorará sin dudarlo y que sus varitas no funcionarán. Luego explica que el ‘Vacío’ debe ser alimentado. Los lleva a un pozo y Sabrina se revela con un bastón, luciendo débil. Fausto llama a Sabrina el “rostro de la sombra final/el relojero de la perdición”. La bruja, por su parte, no habla nada porque ha hecho voto de silencio.

Sabrina es 'The Void', se revela en el final de la serie (Foto: Netflix)

EL PLAN DE SABRINA Y SU SACRIFICIO

Sabrina explica todo lo que aprendió del ‘Vacío’, incluido cómo derrotarlo; pero antes de deshacerse del él, quiere traer de vuelta a los desaparecidos. Quiere desangrarse, por lo que el ‘Vacío’ abre una puerta de entrada, y luego, mientras sangra, quiere que Ambrose y Harvey entren y traigan de vuelta a los que desaparecieron. A Hilda y Zelda no les gusta este plan porque creen que corre el riesgo de que Sabrina muera. La joven bruja le dice a Nick también que ingrese y use la caja de Pandora para drenar el ‘Vacío’ y se vaya antes de que se cierre.

Comienzan el plan de Sabrina; se puede ver que su sangre es blanca, lo que representa que está vacía y alberga el ‘Vacío’. Se abre la puerta de enlace. Ambrose, Harvey y Nick entran sosteniendo una cuerda. Zelda e Hilda permanecen al lado de su sobrina. Las tías se están preocupando porque Sabrina se enfría. Entonces, la joven comienza a despedirse de todos mientras los flashbacks muestran recuerdos.

Finalmente, el ‘Vacío’ está atrapado, todos regresan, pero es demasiado tarde: Sabrina está muerta.

Luego la serie nos muestra el funeral de Sabrina Spellman y Morningstar. Zelda comenta que era animadora de día y reina del infierno de noche. Las tías están conmocionadas por los eventos recientes. Hilda quiere regresar al depósito de cadáveres para que los Spellman puedan mantenerse unidos. Zelda vuelve a sollozar y le pregunta a la Madre Oscura por qué no conservó a Sabrina. No cree que sea correcto que Sabrina se haya ido.

El episodio termina con Sabrina en una habitación blanca, muy similar al ‘Vacío’ pero más cálida. Hay una gran escritura en la pared que dice “The Sweet Hereafter”: es el más allá. Nick camina detrás de ella y le pregunta si el asiento está ocupado. Explica que fue a nadar en el Mar de los Dolores y está muerto. Está feliz de estar con ella de nuevo, “por siempre jamás”. La pareja se besa, y pone fin a la serie de Netflix.





El mundo oculto de Sabrina es la serie que desde el estreno de su primera entrega en 2018 se convirtió en una de las más exitosas del servicio de streaming (Foto: Netflix)