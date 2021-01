Desde que se estrenó “El mundo oculto de Sabrina”, en octubre de 2018, la audiencia se enamoró de la serie de Netflix por lo que no se perdía ninguno de sus capítulos a lo largo de sus cuatro temporadas; sin embargo, al conocer que la entrega cuatro era el final, muchos dieron a conocer su malestar generando diversas opiniones.

Aunque el término de “Chilling Adventures of Sabrina” sorprendió a varios, el hecho de cómo llegó a ser el fin de la protagonista en la serie, tampoco gustó a los seguidores, algo que fue compartido por Kiernan Shipka, la actriz que interpretó el papel principal.

Y es que para los amantes de esta producción que se emitía por la plataforma de streaming, ya no ver los hechizos mágicos, seres demoníacos y simpáticos aquelarres era algo lejano, toda vez que sentían que podían mirar más de Sabrina por algunas otras temporadas.

Si aún no viste el término de la entrega 4, has sido advertido sobre cómo fue el fin de los días de Sabrina, pero de una manera que nadie imaginaba. [CUIDADO ALERTA DE SOPOILER] Resulta que ella se sacrifica para salvar a las personas atrapadas en su vacío y para terminar con ese vacío que accidentalmente trajo consigo.

"El mundo oculto de Sabrina" llegó a su fin tras cuatro temporadas. (Foto: Captura Netflix)

¿QUÉ OPINÓ KIERNAN SHIPKA SOBRE LA MUERTE DE SABRINA?

En entrevista con ET, la actriz que dio vida a la protagonista, Kiernan Shipka, señaló que se sorprendió cuando se enteró que “El mundo oculto de Sabrina” había llegado a su fin. Ella se dio cuenta de esto cuando repasaba su guion.

“Creo que tenía la misma mentalidad que todos los demás: que Sabrina no puede morir. Ella es Sabrina. Y luego dije: ‘Oh, no hay más páginas. Creo que eso es todo’, pero es un final dramático”, indicó.

Asimismo, dijo que el fin de la serie de Netflix la afectó demasiado porque ella no se sentía preparada para ese desenlace. “Al final del día, creo que lo que representa es que ella es verdaderamente un alma desinteresada, y se sacrifica por el bien mayor, que es muy importante. Y creo que me impactó bastante emocionalmente. No es fácil, termina para digerir. Hay mucho significado e impacto detrás de esto. Pero, sobre todo, estaba completamente sorprendida”.

La actriz mantiene la esperanza de que Sabrina retorne al mundo de los vivos. (Foto: Netflix)

SHIPKA NO SE RESIGNA QUE SABRINA HAYA MUERTO

Para quien dio vida a la protagonista es difícil creer que Sabrina haya muerto y mantiene la esperanza de que regrese al mundo de los vivos. “El personaje no me pertenece únicamente a mí, pertenece a los fans y pertenece a los espectadores; y si la gente quiere ver el final y piensa que ella termina en el dulce más allá con Nick, entonces es increíble. Diré que creo que es bastante inteligente y que podría encontrar el camino de regreso a Greendale si así lo quisiera. Y creo que solo porque la amo tanto, eso es lo que quiero pensar que sucede”.

En otro momento manifestó que espera que este final signifique el paso a una siguiente fase (una vida futura), pues todo es posible en el mundo en el cual vivió su personaje. Incluso, desea que Sabrina aún pueda aparecer en Riverdale o en una película.