Tras el estreno de la cuarta temporada de “El mundo oculto de Sabrina” (“Chilling Adventures of Sabrina” en su idioma original) en Netflix, muchos fanáticos de la bruja adolescente quedaron más que asombrados por lo que pasó. Fueron ocho episodios que dejaron a más de uno sin respiración por el sorpréndete desenlace que ha tenido.

Con dos Sabrinas existentes en la misma línea de tiempo, era solo cuestión de tiempo antes de que el universo comenzara a sentir los efectos dominó del viaje en el tiempo de Sabrina, efectos que más de una serie de televisión y películas han explorado en el vasto mundo de la ciencia ficción.

Esto generó más de un problema, además, de los ocho terrores que fueron traídos a la tierra para destruir a los Spellman y el mundo que las rodeaba. Esto hizo que en cada episodio existiera muchas víctimas mortales y entre ellos, los del elenco principal.

Te mostramos la lista completa de todos los personajes que murieron en los últimos capítulos de la cuarta temporada de “El mundo oculto de Sabrina”.

1. DORIAN GRAY

Foto : captura de pantalla de Netflix

Su corazón es desgarrado por el segundo Eldritch Terror en el Episodio 2 (“Capítulo Treinta: Los No Invitados”).

2. BEBÉ ADÁN

Foto : captura de pantalla de Netflix

Lilith y Lucifer llegan a tener un descendiente, pero lamentablemente fue asesinado en el Episodio 5 (“Capítulo Treinta y Tres: Deus Ex Machina”).

3. SABRINA MORNINGSTAR

Foto : captura de pantalla de Netflix

El doppelganger de Sabrina no puede sostener su viaje de regreso desde la realidad alternativa en el Episodio 8 (“Capítulo Treinta y Seis: En las Montañas de la Locura”). Después de advertir a Nick y la Sabrina original sobre el Vacío, ella muere en sus propios brazos.

4. PADRE BLACKWOOD

Foto : captura de pantalla de Netflix

Prudence finalmente saca a su padre de su miseria, y de la de todos los demás, en el Episodio 8 (”Capítulo Treinta y Seis: En las Montañas de la Locura). La hija no reconocida del Padre Blackwood decide acabar con el con una motosierra.

5. SABRINA SPELLMAN

Foto : captura de pantalla de Netflix

Su intento de detener el Vacío y salvar a las personas que ama lleva a Sabrina al borde de la muerte en el Episodio 8 (“Capítulo Treinta y Seis: En las Montañas de la Locura”). Lamentablemente, el hechizo resulta demasiado para ella. Después de ser enterrada junto a su doppelganger en los terrenos de la morgue de Spellman, Sabrina se encuentra en “el más allá” con Nicholas.

6. NICHOLAS SCRATCH

Foto : captura de pantalla de Netflix

Al reunirse con Sabrina en el más allá, Nick revela que a propósito “se fue a nadar al Mar de los Dolores” y fue destruido por una “resaca perversa”.

¿QUÉ OPINÓ KIERNAN SHIPKA SOBRE LA MUERTE DE SABRINA?

En entrevista con ET, la actriz que dio vida a la protagonista, Kiernan Shipka, señaló que se sorprendió cuando se enteró que “El mundo oculto de Sabrina” había llegado a su fin. Ella se dio cuenta de esto cuando repasaba su guion.

“Creo que tenía la misma mentalidad que todos los demás: que Sabrina no puede morir. Ella es Sabrina. Y luego dije: ‘Oh, no hay más páginas. Creo que eso es todo’, pero es un final dramático”, indicó.

Asimismo, dijo que el fin de la serie de Netflix la afectó demasiado porque ella no se sentía preparada para ese desenlace. “Al final del día, creo que lo que representa es que ella es verdaderamente un alma desinteresada, y se sacrifica por el bien mayor, que es muy importante. Y creo que me impactó bastante emocionalmente. No es fácil, termina para digerir. Hay mucho significado e impacto detrás de esto. Pero, sobre todo, estaba completamente sorprendida”.