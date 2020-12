Sabrina es la nueva reina del inframundo, pero aún tiene batallas que librar en la cuarta y última temporada de “El mundo oculto de Sabrina” (“Chilling Adventures of Sabrina” en su idioma original), serie de Netflix basada en los cómics del mismo nombre de Archie Horror y protagonizada por Kiernan Shipka.

La entrega final constará de 16 episodios, que según TVLine, empezaron a filmarse en abril de 2019 en Vancouver (Canadá) y se extendieron hasta el otoño de América del Norte. De acuerdo con Hollywood North, las grabaciones terminaron en septiembre de 2019 en Vancouver.

En una entrevista anterior con The Wrap el creador de la serie, Roberto Aguirre-Sacasa, contó: “Todavía estamos filmando los últimos episodios de la parte cuatro, que ha sido muy, muy divertido. Cada parte tiene su propio tipo de identidad y la parte cuatro es diferente de la parte tres, en la que gran parte se establece en el infierno, todavía tenemos eso. Pero cada episodio de la parte cuatro es como su propia mini película de terror, que es emocionante.”

“Creo que una de las cosas realmente divertidas en la parte cuatro es que jugamos un poco como una versión demoníaca de ‘The Crown’, con mucha intriga palaciega y lucha por el poder entre Lucifer (Luke Cook), Madame Satanás/Lilith (Michelle Gomez) y Sabrina. Entonces eso es algo que exploramos, pero la lucha de poder es principalmente entre Lilith y Lucifer. Esa es su gran historia, incluso desde el comienzo de la serie, esta idea de poder entre los dos. Sabrina está atrapada en el medio, y ahora el bebé nonato de Satanás también es parte de eso”, agregó.

Sabrina Spellman contará con la ayuda de sus amigos para vencer a los Eldritch Terrors (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 4 DE “EL MUNDO OCULTO DE SABRINA”?

De acuerdo a la descripción que Netflix compartió: “El mundo oculto de Sabrina reinventa el origen y las aventuras de Sabrina, la bruja adolescente, como una oscura historia de la mayoría de edad que trafica con el horror, el ocultismo y, por supuesto, la brujería.

En el transcurso de los ocho episodios de la Parte 4, The Eldritch Terrors descenderá sobre Greendale. El aquelarre debe luchar contra cada amenaza aterradora uno por uno (The Weird, The Return, The Darkness, por nombrar algunos), todo lo que lleva a... The Void, que es el fin de todas las cosas. Mientras las brujas hacen la guerra, con la ayuda de The Fright Club, Nick comienza a ganar lentamente su camino de regreso al corazón de Sabrina, pero ¿será demasiado tarde?

¿Nick podrá recuperar a Sabrina en la última temporada de la serie? (Foto: Netflix)

TRÁILER DE LA TEMPORADA 4 DE “EL MUNDO OCULTO DE SABRINA”

ACTORES Y PERSONAJES “EL MUNDO OCULTO DE SABRINA 4”

Estos son los actores y personajes que volverán para la temporada final de “Chilling Adventures of Sabrina”.

Kiernan Shipka como Sabrina Spellman

Chance Perdomo como Ambrose

Ross Lynch como Harvey

Miranda Otto como Zelda

Lucy Davis como Hilda

Tati Gabrielle como Prudence

Jaz Sinclair como Roz

Lachlan Watson como Theo

Adeline Rudolph como Agatha

Gavin Leatherwood como Nicholas ‘Nick’ Scratch

Michelle Gomez como Lilith / Madam Satan / Mary Wardwell

Luke Cook como Lucifer Mornigstar / el Señor Oscuro

Richard Coyle como el Padre Blackwood

Jedidiah Goodacre como Dorian Gray

Alessandro Juliani como el Dr. “C” Cerberus

Skye Marshall como Mambo Marie

Jonathan Whitesell como Robin

Sabrina engañó a Caliban (Sam Corlett), el Príncipe del Infierno, y lo convirtió en piedra, por lo que no es seguro que sea parte de la cuarta entrega. En tanto, el cuerpo de Dorcas (Abigail Cowen) fue encontrado por Prudence “masacrado en un armario”.

Un nuevo avance también reveló que las tías Hilda y Zelda de “Sabrina, la bruja adolescente”, sitcom protagonizada por Melissa Joan Hart, tendrán un cameo en la temporada final.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 4 DE “EL MUNDO OCULTO DE SABRINA”?

La cuarta y última temporada de “El mundo oculto de Sabrina” se estrenará el 31 de diciembre de 2020 en Netflix.