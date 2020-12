La cuarta temporada de “El mundo oculto de Sabrina” (“Chilling Adventures of Sabrina”, en su idioma original) se estrenó el 31 de diciembre de 2020 en Netflix. Así es, finalmente, los seguidores de la nueva entrega que consta de ocho episodios. En esa misma línea, son muchos los que están desesperados por que haya una temporada 5. Pero, ¿tendrá?

Sabrina es la nueva reina del inframundo, pero aún tiene batallas que librar en la cuarta temporada de “El mundo oculto de Sabrina”, serie basada en los cómics del mismo nombre de Archie Horror y protagonizada por Kiernan Shipka.

Para esta temporada, Netflix reinventa el origen y las aventuras de Sabrina, la bruja adolescente, como una oscura historia de la mayoría de edad que trafica con el horror, el ocultismo y, por supuesto, la brujería. Meses previos al estreno, los creadores de la serie ya habían anunciado que esta cuarta temporada será la más aventurera de la historia. Hay muerte, drama y mucho más. Lo que lleva a la pregunta ¿”El mundo oculto de Sabrina” tendrá temporada 5? Esto es lo que se sabe.

Tráiler de la temporada 4 de "El mundo oculto de Sabrina" | Netflix

¿EL MUNDO OCULTO DE SABRINA TENDRÁ TEMPORADA 5 EN NETFLIX?

Los fanáticos de Sabrina que quieren una temporada 5 de “Chilling Adventures of Sabrina” tendrán que despedirse de su serie porque, lamentablemente, la ficción fue cancelada. De hecho, Netflix lo anunció hace unos meses.

En julio, el gigante del streaming confirmó que el popular drama adolescente había sido cancelado. En un comunicado, el showrunner de Sabrina, Roberto Aguirre-Sacasa, dijo: “Trabajar en ‘Chilling Adventures of Sabrina’ ha sido un honor increíble desde el primer día”. Añadió: “El elenco, comenzando con Kiernan como la bruja adolescente favorita de todos, ha sido una alegría absoluta. Estoy más que agradecido”.

En otras palabras, no hay una fecha de lanzamiento de la temporada 5 de la serie porque no habrá una Parte 5. Sin embargo, algunos fanáticos aún mantienen las esperanzas que la serie sea retransmitida por otra cadena. Recientemente, Aguirre-Sacasa se refirió al final de la temporada 4 como el “último (por ahora) episodio”, por lo que hay una pequeña posibilidad de ver las aventuras de la bruja adolescente por otra plataforma.

Vale recordar que Netflix no reveló los motivos de la cancelación de “Chilling Adventures of Sabrina”, pero según los antecedentes del servicio, existen una variedad de razones por las que algunas ficciones llegan a su fin mucho antes de lo esperado: bajos índices de audiencia, actores que quieren asumir diferentes proyectos, series que llegan a un final natural, etc.

Aunque este 2020, la pandemia pasó a ser uno de los principales motivos de cancelación, por lo que no se descarta que la serie protagonizada por Kiernan Shipka haya sufrido algún daño colateral producto del COVID-19.