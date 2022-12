CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Protagonizada por Noah Centineo, “El Novato” (”The Recruit” en su idioma original) es una serie de Netflix que gira en torno a Owen Hendricks, un joven abogado de la CIA que en su primera semana de trabajo debe lidiar con la carta amenazadora de la exagente Max Meladze, quien planea exponer a la agencia a menos que la exoneren de un grave crimen.

Owen se ve enredado en el peligroso y, a menudo, absurdo mundo del juego político y sus muchas trampas, mientras viaja por el mundo esperando completar sus misiones y dejar su huella en la CIA. Algo que no será nada sencillo, sobre todo, porque también debe cuidarse de sus compañeros.

Tras su primer encuentro con Max, el protagonista de “El novato” intenta localizar información clasificada sobre Meladze, como las misiones en las que trabajó y sus encargados. Además, hace todo por aprender cómo moverse en el riesgoso mundo del espionaje internacional.

Owen (Noah Centineo) tratando de de conseguir información sobre Max en "El novato" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “EL NOVATO”?

Aunque Owen llega a un acuerdo con Max sabe que no puede confiar en ella. Después de descubrir que Meladze era un activo de la CIA en Bielorrusia, viaja a Viena para averiguar más sobre la mujer que amenaza a la CIA. El agente llamado Xander Goi le informa que se trata de un agente no afiliado, es decir, no hay registros sobre ella y sus casos.

Xander también revela que cinco años antes ayudó a Max a escapar de Bielorrusia, pero la abandonó luego de llevarla a Estados Unidos. Al salir de su reunión, Owen es perseguido por dos asesinos profesionales e interceptado por un grupo de espías. Con ayuda de Max logra librarse de ellos.

Gracias a Amelia, otra abogada de la CIA, “El novato” consigue que trasladen el caso de Max a la jurisdicción federal, evita que el testigo ocular testifique y logra que la liberen. Poco después, Dawn Gilbane, la agente que torturó a Owen en Yemen, propone convertir a Max en un activo de la CIA por su cercanía con el general Kuznetsov.

En ese momento, Owen decide dejar atrás a Max, pero su plan sufre un revés cuando debe regresar a Phoenix, donde unas tarjetas de crédito y miradas curiosas causan problemas en el trabajo y en casa.

El asesinato de Xander Goi

Max le dice a Owen el nombre de Not Bob, pero como el abogado es nuevo en la agencia no deja de preguntar por Kevin Mills, jefe de personal del presidente de los Estados Unidos, quien le pide descubrir quien le reveló su nombre a Max. Cuando “El novato” señala a Goi como el responsable, Mills le ofrece trabajó, pero este lo rechaza.

Pero ese no fue el único error que cometió Goi. Mientras están en Ginebra en medio de una misión para sacar dinero de una cuenta en un banco suizo, Owen y Max tienen a Goi como apoyo operativo. No obstante, Max le dice a Kirill, un jefe de la mafia, que Xander es el hombre que se acostó con su esposa.

Poco después, Goi es asesinado en su habitación de hotel. Al ver la escena del crimen, Owen y Max deciden huir para protegerse.

Owen logra liberar a Max Meladze en la primera temporada de "El novato" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “EL NOVATO”?

¿Por qué Owen abandona a Max?

Luego de comprender que es la responsable indirecta de la muerte de Goi, Owen ya tiene la intención de dejar el caso, pero finalmente lo hace cuando se ve obligado a asesinar a un hombre. Al reunirse con Lec para pagarle el dinero que pide por ayudarla a volver a Bielorrusia, son atacados por unos asaltantes.

En medio del enfrentamiento, Max asesina a Lev y Owen mata a otro hombre, lo que lo hace comprender de que eso es no lo que quiere para su vida. Max intenta detenerlo con una pistola, pero él sabe que no disparara, así que se marcha sin temor.

Aunque no le dispara, Max le advierte a Dawn que Owen será un problema y lo rastrea gracias al reloj que le regaló. Tras abandonar su misión, el abogado se comunica con su exnovia Hannah y acuerdan reunirse. Pero antes de que se puedan encontrar, él es secuestrado.

¿Quién secuestra a Owen y Max?

Cuando despierta Owen se da cuenta que está atado a un silla en una habitación en la que también se encuentra Max. Antes de que puedan hablar, aparece la mujer que el abogado conoció en un bar y creyó una espía. Ella también estuvo presente cuando Max hizo un trato con Kirill.

¿De quién se trata? Al verla, Max la llama Karolina y esta le dispara. Después, le pregunta a Owen quién es realmente y por qué está con su madre. Entonces, Karolina es la hija de la que tanto hablaba Max. ¿Por qué los secuestró? ¿Qué pretende? ¿Max está muerta? ¿Qué pasará con Owen?