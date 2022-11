CUIDADO ALERTA DE SPOILER. Basada en el cómic homónimo de Timothé Le Boucher, “El paciente” (“Le patient” en su idioma original) es una película francesa de Netflix que narra la historia de Thomas (Txomin Vergez), un joven de 19 años que después de tres años en coma, despierta en un hospital sin ningún recuerdo de la noche en que asesinaron a toda su familia.

Con ayuda de la psicóloga Anna Kieffer (Clotilde Hesm), Thomas intenta reconstruir sus recuerdos fragmentados, mientras toma terapias físicas para recuperarse por completo. Sin embargo, cada acontecimiento del pasado lo confunde más y lo hace dudar de la realidad y de algunas personas que lo rodean.

En sus pesadillas, Thomas ve a alguien encapuchado que acosa a su familia en repetidas ocasiones, pero no logra distinguir su cara. Incluso, en una ocasión cree que se trata de uno de los enfermeros del hospital, pero su psicóloga le asegura que solo fue un sueño. Entonces, ¿quién asesinó a su familia? ¿Dónde está su hermana Laura? ¿Por qué uno de los enfermeros no deja de vigilarlo? ¿Por qué no dejan que se acerque a Bastien?

Laura intentando consolar a su madre en la película francesa "El paciente" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “EL PACIENTE”?

Poco a poco, el protagonista de “El paciente”, película dirigida por Christophe Charrier y ambientada en 2001, empieza a recordar su pasado. Según sus memorias, su familia no era la misma desde un traumático evento, su madre Betty tenía un amante que llamaba constantemente y merodeaba la casa.

Además, cuenta que su hermana Laura tenía ataques de ira y que la llegada de su primo Dylan, quien solo pasaba unos días con la familia mientras su madre luchaba contra una terrible enfermedad, alteró la dinámica de su hogar.

Una noche, Thomas ve a su psicóloga hablando con uno de los enfermeros y empieza sospechar que la doctora intenta manipular sus recuerdos. Cuando la confronta ella le explica que Laura sufre de trastornos de conducta desde la infancia, pero antes de que continúe el joven la interrumpe.

Antes de irse, Anna le dice que él es un niño ignorado por padres traumatizados, creció solo y transformó su dolor en violencia. También le pregunta ¿por qué su padre se sentía derrotado? ¿Por qué su madre era fría y distante? ¿Por qué solo él sobrevivió a la masacre? ¿De quién era el cuarto vacío? ¿Dónde está Laura?

La familia de Thomas viendo a la vecina llorar por su perro muerto en la película francesa "El paciente" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “EL PACIENTE”?

¿Quién asesinó a la familia de Thomas?

Después de las palabras de la psicóloga, Thomas finalmente acepta la verdad. Fue él quién asesinó a sus padres y a su primo. Cuando Dylan se mudó a su casa recibió todo el amor y atención que nunca le dieron a Thomas, incluso le permitieron quedarse en la habitación de Laura, quien murió cuando era niña, mientras que él dormía en el sótano.

Cegado por el dolor y la ira, Thomas roba el arma que su padre escondía en su dormitorio y mata a toda su familia. Entonces, ¿quién era el encapuchado? Cuando el asesino sale de su casa se pone un traje para la lluvia y al volver llora por la muerte de sus padres. Arrepentido y desesperado, toma un cuchillo y se apuñala.

¿Laura es real?

Laura fue atropellada cuando era una niña y debido a la trágica pérdida, Betty y Marc Grimaud no fueron capaces de darle a Thomas el amor que necesitaba ni de percibir que tenía trastornos mentales. Por lo tanto, los recuerdos que el protagonista de “El paciente” tiene de su hermana no son reales.

Después de apuñalarse, Thomas ve a una chica cantando en la televisión y usa esas imágenes para crear a la Laura adulta y escapar de la realidad y soledad. Es decir, todo lo que Laura hizo en la película francesa de Netflix en realidad lo hacía Thomas. Desde el agresivo beso con una chica en el bosque hasta el asesinato del perro de su vecina.

Por otro lado, la psicóloga intentaba demostrar que si Thomas hubiera recibido un tratamiento adecuado podría ser alguien muy diferente. Sin embargo, luego del ataque a Bastian, permanece atado a su cama.