“El país de los sueños” (”Slumberland”) es una nueva película que llegará muy pronto al catálogo de Netflix. La producción está dirigida por Francis Lawrence y cuenta con la participación del famoso actor Jason Momoa en uno de los papeles principales.

Además, la cinta se basa en “Little Nemo in Slumberland” de Winsor McCay, texto que se lanzó por primera vez en el año 1905 y que es considerado el primer clásico de la historia de los cómics.

A diferencia de la obra original, que cuenta la historia de un niño, en la adaptación de la plataforma, el protagonista cambia de género y ahora es una niña interpretada por la actriz Marlow Barkley.

¿Quieres saber más sobre este largometraje? A continuación, descubre de qué trata y cómo ver la película de Netflix “El país de los sueños”.

¿DE QUÉ TRATA “EL PAÍS DE LOS SUEÑOS”?

La película “El país de los sueños” narra la historia de Nemo, una niña de 11 años que debe vivir con su torpe tío Phillip, tras la inesperada muerte de su padre Peter durante una tormenta en el mar.

Su nueva vida en la ciudad no es tan fácil para ella, por lo que se emociona cuando descubre el fantástico mundo de Slumberland en sus sueños.

Allí conoce a Flip, una criatura mitad hombre - mitad humano, quien afirma haber conocido a Peter tiempo atrás y se convierte en su guía en esta tierra mágica.

Flip y nuestra pequeña protagonista atravesarán los sueños y huirán de las pesadillas, con el objetivo de reunir nuevamente a Nemo con su padre.

Lo cierto es que todo es posible en este lugar, donde las leyes de la física no se aplican y puedes desear cualquier cosa. Sin embargo, también hay algunos riesgos. Flip le advierte a su compañera de viajes: “Mantente enfocada. Si te equivocas, nunca volverás a ver el mundo despierta”.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “EL PAÍS DE LOS SUEÑOS”

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SE ESTRENA “EL PAÍS DE LOS SUEÑOS”?

“El país de los sueños” se estrenará el viernes 18 de noviembre del 2022 en Netflix a las 3 a.m. (ET), 12 a.m. (PT) y 8 a.m. (BST).

De acuerdo a dichas franjas horarias, estas son las horas específicas en las que podrás ver la producción desde el territorio donde te encuentres:

Horario por países

México: 1:00 am.

1:00 am. Perú: 2:00 am.

2:00 am. Colombia: 2:00 am.

2:00 am. Ecuador: 2:00 am.

2:00 am. Bolivia: 3:00 am.

3:00 am. Paraguay: 3:00 am.

3:00 am. Venezuela: 3:00 am.

3:00 am. Chile: 4:00 am.

4:00 am. Argentina: 4:00 am.

4:00 am. Uruguay: 4:00 am.

4:00 am. España: 9:00 am.

“El país de los sueños” es una película dirigida por Francis Lawrence (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA PELÍCULA “EL PAÍS DE LOS SUEÑOS”?

“Slumberland” estará disponible en el catálogo online de la plataforma de streaming Netflix desde su fecha de estreno. A partir de ese día, puedes disfrutar de la ficción solo con tu suscripción regular al servicio. Accede desde este enlace.

Kyle Chandler como Peter y Marlow Barkley como Nemo en la película “El país de los sueños” (Foto: Netflix)

ACTORES Y PERSONAJES DE “EL PAÍS DE LOS SUEÑOS”

Jason Momoa como Flip

Marlow Barkley como Nemo

Kyle Chandler como Peter

Weruche Opia como la Agente Verde

Chris O’Dowd como Philip

India de Beaufort como la señora Arya

Humberly González como Graciela

Revisa más detalles sobre los protagonistas del relato en esta nota.