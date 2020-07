Si bien la franquicia de Pokémon va más allá del estreno de su anime, es innegable que la serie animada se convirtió en uno de los pilares que ha mantenido la franquicia como un gran éxito. Junto a ella, su protagonista Ash Ketchum ha evolucionado, visitado mundos increíbles y vivido aventuras por todas las regiones del mundo Pokémon.

En su realidad, el mundo de los humanos es compartido a fantásticas criaturas llamadas Pokémon, quienes se han convertido en los compañeros de lucha ideales. Aquél que sabe todo sobre ellos se hace llamar Maestro Pokémon, y el objetivo de Ash es convertirse en un verdadero maestro sabiendo todo sobre ellos y ganando diversos torneos en todo el mundo.

Sin embargo, su historia está incompleta, y no porque la franquicia siga posicionándolo como su protagonista, sino porque desde que se estrenó en 1997 el primer capítulo de “Pokémon The Series”, Ash no sabe nada acerca de su padre. Ni siquiera los videojuegos de 1996 hacen referencia a él, solo a su madre Delia Ketchum.

Este tópico ha sido tocado cientos de veces en la historia, pero al parecer una nueva teoría de Screenrant parece dar explicación a lo que pasó con el padre de Ash: él habría muerto en la llamada Guerra Pokémon entre las regiones Kanto y Johto. Aquí haremos un pequeño resumen de lo que menciona esta teoría.

EL PAPÁ DE ASH MURIÓ EN LA GUERRA POKÉMON, SEGÚN TEORÍA

La Guerra Pokémon de Kanto y Johto, una de las teorías más populares del mundo Pokémon (Foto: The Insightful Panda)

Antes que nada, es necesario aclarar que si bien los videojuegos y el anime de Pokémon cuentan historias distintas, es posible relacionarlas en ciertos puntos para entender mejor esta teoría de la muerte del padre de Ash, dejando de lado otras teorías que mencionan que Mr. Mime o que el Professor Oak eran su padre biológico.

En primer lugar, existe una historia sobre una supuesta Guerra Pokémon que dio lugar entre las regiones de Kanto y Johto, explicando así por qué durante los juegos de Pokémon Red y Pokémon Blue existen muy pocos adultos. De hecho, los únicos adultos que se ven son los líderes de gimnasio, criminales del equipo Rocket o madres de familia.

Entre ellos, el Teniente Surge que es líder de gimnasio y usa principalmente Pokémon tipo eléctrico, menciona que en el pasado estos Pokémon lo salvaron de una guerra que no se ha especificado ni en los juegos ni en el anime. Esto da a entender que existió un conflicto armado, y que lo más probable es que los Pokémon hayan sido las armas principales de la guerra.

El Teniente Surge explica cómo los Pokémon tipo eléctrico lo salvaron de "la guerra" (Foto: TV Tokyo)

Otra pista aparece en la primera temporada de la serie animada, donde el programa presenta a un personaje simplemente conocido como la “Doncella”. Ella reside en Maiden’s Peak como una aparición fantasmal que se dice espera el regreso de su esposo. Lo interesante es que también cuentan que su esposo murió en una guerra.

La leyenda dice que la guerra ocurrió hace unos 100 años, pero se desconoce dónde sucedió. Esta secuencia proporciona otra referencia canónica a la Guerra Pokémon y a los hombres que murieron en ella. Esto podría significar que la guerra duró muchos años antes y continuó hasta que el padre de Ash tuvo la edad suficiente para alistarse .

Ya que Maiden’s Peak se encuentra en Kanto, y se dice que la Guerra Pokémon ha ocurrido entre Kanto y Johto, todo indica que se habla del mismo conflicto. Ash y Delia Ketchum tienen sus hogares originales en Kanto, colocándolos del lado de una de las regiones en guerra.

El fantasma de la doncella que espera a su amado que murió en la guerra (Foto: TV Tokyo)

Es posible que Delia haya elegido vivir en el campo, lejos de las ciudades que fueron diezmadas por la guerra. A su vez, ella vivió sus años con un joven Ash, esperando el regreso de su esposo que nunca volvería, alimentando la teoría de que efectivamente vivieron años oscuros antes de que Ash siquiera tenga uso de razón.

Por otro lado, ella puede haber creado una historia sobre su esposo que se embarca en un viaje para convertirse en Maestro Pokémon. Ash encontraría la motivación para perseguir sus propios sueños de ser un Entrenador Pokémon como una forma de ser como su padre, ya que este nunca regresó para cumplir su objetivo.

Durante la guerra, luchar y entrenar Pokémon se convirtió en una necesidad, pero luego se volvió una actividad similar a un pasatiempo. Respecto a cuánto tiempo ha pasado desde la Guerra Pokémon y considerando los pocos adultos que se ven por las calles, el padre de Ash puede no ser el único que emprendió un viaje con un fatal fin.

¿La Guerra Pokémon? (Foto: TV Tokyo)

El Teniente Surge solo pudo haber sobrevivido debido a su naturaleza cuidadosa durante la guerra. Sin embargo, el padre de Ash probablemente no tuvo tanta suerte . La franquicia Pokémon rara vez se adentra en la política del mundo y a menudo mantiene sus matices más oscuros de forma sutil, especialmente en las series de televisión.

Eso no ha impedido a los fanáticos teorizar sobre las posibilidades más oscuras para el padre de Ash y es probable que la teoría continúe siendo debatida con avidez hasta que Pokémon proporcione una respuesta directa sobre el tema, algo que parece poco probable por los años que lleva la franquicia sin dar una respuesta cierta a este tema.

¿Acaso Ash nunca sabrá qué fue lo que le pasó a su padre? (Foto: TV Tokyo)

