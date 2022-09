CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Dirigida por Nils Willbrandt, “El perfumista” (“The Perfumier” en inglés y “Der Parfumeur” en su idioma original) es una película alemana de suspenso y crimen de Netflix que se basa libremente en la novela alemana “Perfume: The Story of a Murderer” de Patrick Süskind.

La cinta gira en torno a Sunny (Emilia Schüle), una detective que perdió el sentido del olfato en su infancia y que sigue el rastro de un asesino que le quita las glándulas sudoríparas, la piel y el cabello a sus víctimas. Todos los indicios la llevan a Rex, un criminal local, sin embargo, tras seguirla por varios días no consigue nada.

A pesar de que sus superiores le ordenan dejar de seguirla, Sunny continúa tras sus pasos y descubre que asesinó a varias jóvenes para ayudar a Dorian, un fabricante de perfumes que busca crear un aroma capaz de hacer sentir amor a todo el que lo huela. Aunque la policía logra atrapar a Rex y encerrarla en un centro psiquiátrico, su compañero escapa.

Sunny se quedó con el aroma que creó Dorian en la película "El perfumista" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “EL PERFUMISTA”?

Antes de perder a su socia, Dorian elabora un aroma que despierta los deseos sexuales en lugar del amor, pero lo que él considera un error es lo que la detective necesita para recuperar a su novio Juro, quién decide regresar con su esposa por el bien de sus hijos pequeños.

Si bien consigue que Juro vuelva a su lado, la protagonista de “El perfumista” es consciente de que solo es por el perfume que le robó a Dorian y que al igual que el resto de aromas no puede oler. Cuando descubre que está embarazada se obsesiona con recuperar el sentido del olfato para poder oler a su bebé.

Luego de rastrearlo hasta un búnker, la detective le pide ayuda a Dorian, quien acepta a cambio de algunos elementos que necesita para retomar su creación de un perfume de amor. Después de varios intentos infructuosos, él le recomienda enfocarse en los recuerdos de su infancia, antes de perder tan importante sentido.

Cuando eso tampoco da resultado, Dorian la golpea con un palo y tras dejarla inconsciente, la arroja fuera del bunker. No obstante, Sunny no muere y recupera su sentido del olfato. Al volver a casa le da la noticia de su embarazo a Juro, quien decide formar una nueva familia a su lado.

Aunque la detective se siente culpable por seguir utilizando el aroma de Dorian no puede dejar de hacerlo, sobre todo, porque Juro no está seguro de abandonar a su esposa e hijos. Todo empeora para Sunny cuando Rex escapa del centro psiquiátrico con ayuda de un nuevo aroma de “El perfumista”.

Después de que la detective destruye el nuevo laboratorio con la esperanza de frenar los experimentos de Dorian, él envía a Rex a recuperar su primera fórmula. Sunny logra deshacerse de la desequilibrada mujer derramando el resto del perfume y provocando una sobredosis que termina con la muerte de la criminal.

Sonny sobrevivió a la caída y recuperó el olfato en la película "El perfumista" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “EL PERFUMISTA”?

¿Qué sucedió con Sunny y Dorian?

Tras sobrevivir al ataque de Rex y deshacerse del aroma con el que estaba obsesionada, la protagonista de la película alemana de Netflix, decide terminar su relación con Juro y seguir con su vida. Sin embargo, Dorian secuestra a unos amigos para atraerla a su escondite.

El nuevo objetivo de Dorian es el bebé de Sunny, ya que el amor de una madre por su hijo es lo más puro que existe. Anteriormente, “El perfumista” intentó convencer a la detective de unirse a él, pero ella lo rechazó y le dijo que no puede crear algo que nunca ha conocido.

Cuando Dorian amenaza la vida de su bebé Sunny lo expone a una sustancia capaz de quitarle la capacidad de oler, es decir, no volverá a intentar crear el aroma del amor y no asesinará a más mujeres. Sin embargo, al final de la película, él asegura que no se rendirá tan fácilmente.