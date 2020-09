“El practicante” es una película española de Netflix dirigida por Carles Torras y protagonizada por Mario Casas, Déborah François, Celso Bugallo, Raúl Jiménez, Pol Monen, Guillermo Pfening y María Rodríguez Soto. El thriller sigue la historia de Ángel, un técnico de emergencias sanitarias que mientras ayudaba a un herido sufre un accidente y queda paralitico.

Aunque su novia Vane intenta permanecer a su lado, primero por amor y luego por compasión, finalmente se cansa de sus celos y reproches, y lo deja para seguir con su vida. Sin embargo, Ángel no está dispuesto a perderla.

Meses después de la partida de Vane, el protagonista de “El practicante” descubre que su ex ahora sale con Ricardo, el compañero de trabajo que maneja la ambulancia cuando ocurrió el accidente. Pero lo que termina por enloquecerlo es que la noticia de que tendrán un hijo, algo que él no pudo lograr.

Fingiendo que solo quiere despedirse y entregarle sus cosas consigue que Vane acuda a su departamento, dónde la droga y secuestra. Para evitar que se escape la mantiene sedada y atada a la cama, y en ocasiones enciende la música para que los vecinos no escuchen sus gritos. Sin embargo, uno de ellos alcanza a oír algo.

Ángel instaló una aplicación para espiar a su novia a través de su celular (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “EL PRACTICANTE”?

Cuando Vicente, un anciano que perdió a su esposa y a su perro (este último asesinado por el propio Ángel), amenaza con llamar a la policía el personaje de Mario Casas lo apuñala en repetidas ocasiones y recurre a un antiguo socio para deshacerse del cuerpo.

Los meses pasan y el embarazo de Vane avanza, pero a pesar de los miles de intento ella aún no es libre. Una tarde, la policía llega a la puerta de Angel y en lugar de preguntar por la joven francesa lo interrogan por la muerte de Ricardo, pero eso es todo.

Debido a las insistentes llamadas de su excompañero, Ángel decide asesinarlo: se esconde en su apartamento, le inyecta un sedante y lo droga para que parezca que tuvo una sobredosis.

Tiempo después, Vane empieza a cumplir la exigencias de Ángel por el bien de su hijo y para ganarse la confianza de su ex. Sus sacrificios dan resultado cuando logra tomar un cortaúñas del cuarto de baño y mientras el paramédico va a la farmacia ella logra arrastrarse fuera del apartamento.

Antes de que puede salir del edificio o pedir ayuda aparece Ángel y va tras ella, sin embargo, ella ya ha llegado demasiado lejos para darse por vencida, así que con lo que le queda de fuerzas se arrastra escaleras abajo. Cuando “El practicante” la atrapa Vane lo apuñala y lo empuja hasta el primer piso.

Ángel sobrevive, pero queda paralizado del cuello para abajo. Aunque eso no es todo: Vane llega al hospital y se lo lleva para “hacerse cargo de él”.

Ángel obligó a Vane a utilizar una silla de ruedas igual que él (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “EL PRACTICANTE”?

Aunque “El practicante” no muestra que sucede luego de que salen del hospital es claro que Ángel no fue denunciado y no pagará ante la ley por sus delitos, asimismo, Vane no se lo llevó porque sienta cariño por él sino para vengarse por todo lo que le hizo pasar.

La película de Netflix tiene un final macabro, ya que Vane en lugar de seguir adelante escoge torturar a Ángel, quien pudo tener una vida normal tras su accidente, pero por su obsesión terminó en peores condiciones.

De alguna manera, Vane está haciendo lo mismo que Ángel en su momento: adentrarse en una sombría venganza.