“El primer amor” (”First Love”) es una serie japonesa que llegará al catálogo de Netflix el próximo jueves 24 de noviembre. Tal como reveló la plataforma de streaming, es un drama romántico dirigido y escrito por Yuri Kanchiku.

La producción relata la historia de un amor que se extiende a la largo de más de 20 años y que se inspira en las canciones “First Love” y “Hatsukoi” de Hikaru Utada, exitosa estrella del J-Pop. Además, está protagonizada por Hikari Mitsushima y Takeru Satoh.

¿Quieres conocer al resto de actores y personajes de “El primer amor”? A continuación, descubre quién es quién en la serie japonesa de Netflix.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “EL PRIMER AMOR” DE NETFLIX?

1. Hikari Mitsushima como Yae Noguchi

Hikari Mitsushima es la actriz que le da vida a Yae Noguchi, el personaje principal de la historia. Tras graduarse, Yae acudió a la universidad en Tokio y se alejó de su amado Harumichi durante 20 años. Luego de algunas dificultades, ahora ella es taxista y necesita algo de motivación en su vida.

Hikari Mitsushima como Yae Noguchi en la serie "El primer amor" (Foto: Netflix)

2. Takeru Satoh como Harumichi Namiki

Takeru Satoh interpreta a Harumichi Namiki, el protagonista masculino del drama. Harumichi se unió a la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón como estudiante de aviación. Dos décadas después, él es empleado de una empresa de seguridad y vive en la misma ciudad que Yae.

Takeru Satoh como Harumichi Namiki en la serie "El primer amor" (Foto: Netflix)

3. Rikako Yagi como la joven Yae Noguchi

Rikako Yagi es la actriz que le da vida a la versión joven Yae Noguchi. En la década de los años 90, ella se enamoró de Harumichi y tuvo el sueño de ser azafata. Sin embargo, sus deseos se frustraron al ser víctima de un accidente.

La actriz Rikako Yagi y el actor Taisei Kido interpretan a las versiones jóvenes de los protagonistas de la serie "El primer amor" (Foto: Netlifx)

4. Taisei Kido como el joven Harumichi Namiki

El actor Taisei Kido se pone en la piel de la versión joven de Harumichi Namiki, quien dejó de ser piloto para dedicarse a algo completamente distinto. Al igual que su compañera Rikako Yagi, este es el debut actoral del artista.

Rikako Yagi y Taisei Kido interpretan a las versiones jóvenes de los protagonistas de la serie "El primer amor" (Foto: Taisei Kido / Instagram)

5. Kaho como Tsunemi

La actriz y modelo Kaho Indō interpreta a Tsunemi. Antes de su trabajo en este proyecto, la celebridad participó en las producciones “My Life After Her Death”, “Socrates in Love” y “Keitai Deka Zenigata Rei”.

Kaho interpreta a Tsunemi en la serie "El primer amor" (Foto: Web oficial de Kaho)

Otros actores que forman parte del elenco de “El primer amor”:

Minami como Yuu Namiki

Akiyoshi Nakao como Bonji

Towa Araki como Tsuzuru

Aoi Yamada como Komori

Gaku Hamada como Ohtaro

Osamu Mukai como un cirujano cerebral

Arata Iura como Akihiko

Kyoko Koizumi como Kihako Noguchi

El póster de la serie "El primer amor" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA SERIE “EL PRIMER AMOR”?

“El primer amor” estará disponible en el catálogo online de la plataforma de streaming Netflix desde el jueves 24 de noviembre del 2022. A partir de ese día, puedes disfrutar de la ficción solo con tu suscripción regular al servicio. Accede desde este enlace.

Revisa el tráiler de la serie “First Love”, a continuación.