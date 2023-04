Luego de la muerte de Julián Figueroa a sus 28 años, la actriz Maribel Guardia decidió ausentarse de su presentación teatral “Lagunilla mi barrio” y optó por mantener un perfil bajo tras la pérdida de su hijo. No obstante, la experimentada histrionisa no se dejó amilanar por el luto y regresó por todo lo alto a la interpretación en vivo. ¿Cómo fue recibida?

El pasado 9 de abril, los telediarios y revistas de todo México anunciaron la muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián, a sus cortos 28 abriles de edad. Tal noticia cayó como un baldazo de agua fría a todos en territorio mexicano, en especial, a la protagonista de “Aventuras en el tiempo”.

La actriz junto a su hijo Julián Figueroa (Foto: Maribel Guardia / Instagram)

Por tal motivo, Guardia decidió evitar dar declaraciones a la prensa y optó por darse un respiro de todo trabajo actoral, sobre todo, de “Lagunilla mi barrio”, el proyecto actual que comparte con su colega Alma Cera.

EL REGRESO DE MARIBEL GUARDIA AL TEATRO

Demostrando su profesionalismo a carta cabal, Maribel decidió retornar a las puestas de teatro luego de la pérdida de su unigénito. “Tengo que continuar con mi vida”, señaló la histrionisa

Asimismo, la exesposa de Joan Sebastián declaró que tras la partida de su único hijo, ve al dolor con otros ojos y ha llegado a perderle el miedo a la muerte.

La actriz, quien llegó a despedirse de Julián durante su ceremonia de rosario, aseguró estar más feliz que nunca, por lo que la tranquilidad parece haber llegado a su vida para quedarse durante un buen tiempo.

Maribel Guardia y su único hijo, Julian Figueroa, fruto de su matrimonio con Joan Sebastian (Foto: julian_f.f / Instagram)

“Lo vi lleno de luz, con una sonrisa increíble, me abrazó, y cuando me abrazó, sentí toda la luz y la felicidad que él sentía que dije ‘Dios mío, es que de aquí soy’ y no porque me quería quedar ahí con él, sino porque sentí que de ahí somos, que venimos de la luz, me abrazó como tres veces, se veía pleno, lleno de luz, veías su pelo, pero con formas de luz, irradiaba, me daba vueltas y me abrazaba; fue la manera en la que mi hijo me dijo ‘no te preocupes mamá, estoy bien’, no bien, está mejor que nosotros, y me dio otro sentido del dolor, porque estoy triste, pero no como estaba, es una tristeza de no verlo”, sostuvo.

No hay duda de que podrás afrontar este dolor con tu trabajo. ¡Enhorabuena por tu regreso al teatro, Maribel!

MARIBEL GUARDIA FUE OVACIONADA

Además de su retorno a “Lagunilla mi barrio”, la histrionisa de 63 años fue recibida entre aplausos por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en demostrar su apoyo hacia la famosa.

En tal sentido, el Centro Cultural Teatro II se deshizo en palmas una vez vieron la figura de Maribel. Además del público expectante, compañeros y demás se unieron a la ola de aplausos hacia la costarricense.

La actriz Maribel Guardia fue ovacionada por el asistente del teatro (Foto: Laguinilla mi Barrio / Instagram)

A su vez, la nacida en San José se mostró sumamente conmovida y demostró su agradecimiento con sendas muestras de cariño hacia todos los presentes, quienes no dudaron en evidenciar el gran cariño que le tienen a la experimentada actriz de televisión.