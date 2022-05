El Grupo Firme se ha posicionado como la principal banda de música regional en México gracias a su enorme perseverancia a lo largo de los años y a sus emotivas canciones que llegan hasta lo más profundo de los sentimientos de sus fanáticos, quienes aumentan en cantidad conforme pasan los días.

MÁS INFORMACIÓN: El abuso de confianza que sufrió Eduin Caz por parte de amigos y familiares

Este 2022 la agrupación mexicana está explotando su popularidad al máximo, pues no solo ha llenado en varias ocasiones el Foro Sol, sino que ha lanzado un nuevo tema musical, con videoclip incluido, en el que se ve a los ya famosos miembros del grupo, encabezados por Eduin Caz, junto a la Banda El Recodo.

La canción que promete hacer gozar a los millones de fanáticos del género musical se llama “El reemplazo” y cuenta una gran y emotiva letra, la cual vamos a analizar en el presente artículo.

La banda mexicana liderada por Eduin Caz se alista para dar una serie de conciertos por distintas partes de Estados Unidos (Foto: Grupo Firme / Instagram)

LETRA DE “EL REEMPLAZO”, CANCIÓN DEL GRUPO FIRME Y BANDA EL RECODO

El amor no es amor si no te entregas

Si algo tengo que decir en mi defensa

Es que te di mi vida entera,

Para ti solamente yo he fallado

Haces cosas que me han decepcionado

Y perderte últimamente creo que no me ha preocupado.

Porque yo me puedo ir cuando me pegue la gana

Y no me verás volver ni aunque digas que me extrañas

No tengo por qué aguantarte ni tampoco disculparme

No eres algo indispensable que no pueda superarse

Porque yo me puedo ir es cuestión que yo lo quiera

No siento la obligación de vivir a tu manera,

Para mí no es un fracaso, sé que hacer en estos casos

A quien nunca te valora se le busca algún reemplazo.

Ay chiquitita, ahora ya no la quiero

Y puro Grupo Firme

Porque yo me puedo ir cuando me pegue la gana

Y no me verás volver ni aunque digas que me extrañas

No tengo por qué aguantarte ni tampoco disculparme

No eres algo indispensable que no pueda superarse

Porque yo me puedo ir es cuestión que yo lo quiera

No siento la obligación de vivir a tu manera,

Para mí no es un fracaso, sé que hacer en estos casos

A quien nunca te valora se le busca algún reemplazo.

¿DE QUÉ TRATA LA CANCIÓN “EL REEMPLAZO”?

Luego de leer la letra o escuchar la canción, podemos darnos cuenta de que “El reemplazo” es una clásica y buena canción regional que retrata algo relacionado con un sufrimiento causado por amor, específicamente, por una ruptura.

Según cada estrofa de la canción, notamos que una persona habla de que lo entregó todo en su noviazgo sin recibir a cambio lo mismo, por lo que ha tomado la decisión de terminar con todo.

Del mismo modo, esa persona que se va, deja claro que no regresará y que se buscará un reemplazo que sí pueda retribuir los mismos sentimientos.

VIDEOCLIP DE “EL REEMPLAZO”

¿DE QUÉ TRATA EL VIDEO DE LA CANCIÓN DEL GRUPO FIRME CON BANDA EL RECODO?

Además de cantar en el videoclip, Eduin Caz aparece como actor del mismo, demostrando que es un artista completo y que no solo sabe interpretar sus temas sobre los escenarios.

Allí, el vocalista del Grupo Firme personifica a un humilde trabajador de una hacienda, quien desde niño estuvo enamorado de la hija de los dueños del lugar.

Esta muchacha está comprometida con un hombre de grandes recursos económicos, interpretado por Giovanni, cantante de la Banda El Recodo.

Sin embargo, toda la historia cambia cuando la chica abre los ojos y se percató que no es feliz con su actual pareja, por lo que abandona todo por irse con el chico que sí la quería desde hace muchísimos años.