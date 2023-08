Bill Gates es uno de los hombres más exitosos de Estados Unidos. Aunque es conocido por ser uno de los fundadores de Microsoft, su trabajo actual incluye diversos negocios, inversiones y fundaciones filantrópicas. Con tantos ingredientes en su plato, el multimillonario tiene un secreto para mantenerse productivo.

Por varios años, fue el hombre más rico del mundo en la lista de la revista Forbes, hasta que fue rebasado por Jeff Bezos, el fundador de Amazon.

Además, tiene varias fundaciones de caridad como Bill & Melinda Gates Foundation, Match for Africa, The Giving Pledge, OER Project, Breakthrough Energy y Mission Innovation.

¿CÓMO LA MEDITACIÓN HA CAMBIADO LA VIDA DE BILL GATES?

Bill Gates aumenta su productividad y memoria al practicar la meditación al menos tres veces a la semana por 10 minutos cada sesión. En un ensayo de “GatesNotes”, contó cómo se ha beneficiado tras incorporar a su vida diaria.

“No estoy seguro de cuánto me habría ayudado la meditación a concentrarme en mis primeros días con Microsoft, porque sin ella me concentraba de manera monomaníaca. Pero ahora que estoy casado, tengo tres hijos y tengo un conjunto más amplio de intereses profesionales y personales, es una gran herramienta para mejorar mi enfoque”, escribió en su página web.

Bill Gates practica la meditación y el mindfulness (Foto: Bill Gates / Instagram)

“También me ayudó a dar un paso atrás y relajarme con cualquier pensamiento o emoción presente. Me gusta lo que obtengo de mis 10 minutos cada pocos días”.

¿CÓMO BILL GATES EMPEZÓ A PRACTICAR LA MEDITACIÓN?

Bill Gates no es una persona particularmente religiosa o interesada en lo místico, pero cuando aprendió más sobre los beneficios de la meditación, su perspectiva sobre esta práctica cambió.

“Pensé en la meditación como algo woo-woo ligado de alguna manera a la reencarnación, y no lo creía. Últimamente, sin embargo, he adquirido una comprensión mucho mejor de la meditación. Ciertamente no soy un experto, pero ahora medito dos o tres veces por semana, durante unos 10 minutos cada vez”, explicó.

Desde entonces, se volvió en una herramienta para ejercitar la mente y aprender a controlarla, la cual compartía, en ocasiones, con su entonces esposa, Melinda French.

“Ahora veo que la meditación es simplemente un ejercicio para la mente, similar a la forma en que ejercitamos nuestros músculos cuando practicamos deportes. Para mí, no tiene nada que ver con la fe o el misticismo. Se trata de tomarme unos minutos de mi día, aprender a prestar atención a los pensamientos en mi cabeza y distanciarme un poco de ellos”, agregó.