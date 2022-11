CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “El secreto de la familia Greco” es una serie de Netflix creada por Luis y Sebastián Ortega, dirigida por Alejandro Ciancio y protagonizada por Fernando Colunga. La ficción que se basa en la historia del Clan Puccio en Argentina y adapta la serie “Historia de un Clan” sigue a los Greco, que bajo la fachada de una familia tradicional esconden una banda de delincuentes que secuestran, torturan y asesinan a sus víctimas.

Después de una fuerte crisis económica que deja maltrecho el negocio familiar, Aquiles, un policía retirado tras un accidente, comparte un plan criminal con sus hijos: Darío y Andrés. Antes de buscar a su primera víctima, el patriarca acondiciona uno de los baños de su casa y consigue a otros dos socios.

Gael, un amigo adinerado de Andrés se convierte en el primer objetivo del nuevo proyecto Aquiles, quien al parecer está dispuesto a todo por mantener su alto nivel de vida y estatus social en la serie “El secreto de la familia Greco”.

Aquiles llamando a la familia de Gael para pedirle rescate en "El secreto de la familia Greco" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “EL SECRETO DE LA FAMILIA GRECO”?

Cuando la familia de Gael recibe las instrucciones de Aquiles no duda en entregar el dinero solicitado y mantener al margen a la policía con tal de recuperarlo, sin imaginar que los secuestradores no planean liberar al muchacho. Aunque Hugo, un policía amigo de los Greco, intenta ayudar no puede asesinen a Gael.

Después de un viaje a Francia con Hugo y Lupe, el líder de la banda pone la mira en un nuevo objetivo: el adinerado jugador de polo Emilio Garay. Para llevar a cabo su nuevo plan recluta a Gustavo Valbuena, pero el anciano que está interesado en el dinero de la abuela de Emilio tiene dudas sobre si unirse al clan.

Finalmente, acepta y colabora en el secuestro del hijo de Verónica Garay. Esta vez los protagonistas de “El secreto de la familia Greco” deben lidiar con los ladridos del perro de Abril, la intervención de Hugo, la visita de Lupe, los errores de Lozano y las sospechas de la madre de Emilio.

En medio de la fiesta de cumpleaños de Aquiles, Lupe descubre a Emilio, así que el personaje de Fernando Colunga decide asesinarla para evitar que lo delate. Más tarde, inculpa del crimen a Muart, el entrenador del club que estaba interesado en la esposa de Hugo.

Tras el velorio de Lupe, Aquiles Greco decide que la dueña de la funeraria será la siguiente víctima, pero las cosas no salen bien con ese trabajo. Además, aumenta la tensión entre Andrés y Darío, y el secreto de Lozano sale a la luz.

Aquiles Greco junto a su esposa Marta, sus hijos Darío, Andrés, Abril y Sabrina, su amigo Hugo y una de sus victimas en "El secreto de la familia Greco" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “EL SECRETO DE LA FAMILIA GRECO”?

¿Cómo descubren a la familia Greco?

En el último capítulo de “El secreto de la familia Greco”, la policía comienza a atar cabos y encuentra a un testigo clave, pero Aquiles logra deshacerse del oficial que entra a su casa y descubre varias pruebas que lo incriminan en los secuestros y asesinatos de Gael y Emilio.

Mientras tanto, Gustavo Valbuena decide traicionar a Aquiles y hace una llamada a la familia de la última víctima. Gracias a eso, la policía consigue atrapar a Gustavo, quien no tarda en delatar a Aquiles y a la familia Greco.

Hugo se resiste a creer que Aquiles está detrás de los crímenes, pero la policía interviene el domicilio de los Greco y encuentra a la dueña de la funeraria. Cuando el clan se prepara para recoger el dinero del rescate Hugo los detiene y desbarata la banda.

“El secreto de la familia Greco” termina con Aquiles, Martha, Dario y Andrés en prisión mientras se llevan a cabo las investigaciones. Poco después, Martha y Dario son liberados, pero el resto permanece encarcelado. Incapaz de lidiar con la culpa y el arrepentimiento, el expolista se suicida ingiriendo elementos cortantes.