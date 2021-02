Poco a poco, Rafael Amaya va recuperando su vida luego de haberse alejado cerca de tres años de los reflectores y del ojo público. Como se recuerda, a inicios de diciembre de 2020, el actor mexicano sorprendió a todos al anunciar que se encontraba en rehabilitación a causa de sus adicciones al alcohol y las drogas, noticia que sorprendió a sus amigos y seguidores, quienes le habían perdido el rastro. Y es que hasta antes de sus declaraciones se desconocía la razón por la que el protagonista de “El señor de los cielos” estaba desaparecido.

Tras haber permanecido varios meses en el centro de rehabilitación del exboxeador Julio César Chávez, el histrión salió del recinto a fines del año pasado y hace unos días, el 19 de febrero, se animó a compartir una imagen en su cuenta oficial de Instagram, casi tres años después de su último posteo. En la instantánea aparece rodeado de su equipo de trabajo, entre ellos su mánager Karem Guedimin, quien fue pieza fundamental en su recuperación. “Artillería pesada”, escribió.

Esta es la última publicación que hizo el actor en sus redes sociales. (Foto: Rafael Amaya / Instagram)

Debido a que este 28 de febrero, Amaya cumplió 44 años, te damos a conocer cómo fue su increíble evolución a lo largo de las siete temporadas de “El señor de los cielos”, la serie que lo llevó a alcanzar la fama y renombre internacional. Mira las imágenes que te dejarán con la boca abierta.

MÁS INFORMACIÓN: La reacción de Matías Novoa cuando lo llamaron para reemplazar a Rafael Amaya

RAFAEL AMAYA EN “EL SEÑOR DE LOS CIELOS”

Temporada 1

Rafael Amaya como Aurelio Casillas en la temporada 1 de "El señor de los cielos". (Foto: Telemundo)

En la temporada 1 de “El señor de los cielos”, Rafael Amaya lucía muy joven y con el cabello un poco largo, algo al que no nos tiene acostumbrados durante estos los últimos años.

Durante la primera entrega de la narcoserie, el actor mexicano no lucía un cuerpo tan trabajado.

MÁS INFORMACIÓN: Por qué Julio César Chávez está preocupado por Rafael Amaya tras salir del centro de rehabilitación

Temporada 2

Rafael Amaya como Aurelio Casillas en la temporada 2 de "El señor de los cielos". (Foto: Telemundo)

Para la temporada 2, el actor de Aurelio Casillas se deshizo de su cabellera y lo muestra bien corto, look con el que se quedó por el resto de la serie televisiva.

En esta oportunidad, ya se le ve una musculatura más trabajada, sobre todo cuando lucía su torso y hombros.

MÁS INFORMACIÓN: Las claves de Rafael Amaya para vencer su adicción a las drogas y al alcohol

Temporada 3

Rafael Amaya como Aurelio Casillas en la temporada 3 de "El señor de los cielos". (Foto: Telemundo)

En la entrega 3 de “El señor de los cielos”, Rafael Amaya ya se había adentro de lleno en su personaje de capo del narcotráfico.

Su rostro y cuerpo lucen muy bien, y ni qué decir de su gran desenvolvimiento a lo largo de esta temporada.

MÁS INFORMACIÓN: Así se veía Rafael Amaya cuando debutó como actor de telenovelas en el año 2000

Temporada 4

Rafael Amaya como Aurelio Casillas en la temporada 4 de "El señor de los cielos". (Foto: Telemundo)

La interpretación de Rafael Amaya como Aurelio Casillas gustaba cada vez más en el público que seguía la serie transmitida por Telemundo.

El porte que mostraba a través de las pantallas convencía de que era un el máximo capo de la droga.

Temporada 5

Rafael Amaya como Aurelio Casillas en la temporada 5 de "El señor de los cielos". (Foto: Telemundo)

En la temporada 5, las cosas empezaron a cambiar; si bien, al inicio de la entrega su rostro seguía igual, con el paso de los capítulos empezó a hincharse ligeramente.

El actor ya no lucía tan bien como se le había visto en anteriores oportunidades. Y su cuerpo también empezó a sufrir cambios.

Temporada 6

Rafael Amaya como Aurelio Casillas en la temporada 6 de "El señor de los cielos". (Foto: Telemundo)

A mitad de la entrega 6, la participación de Rafael Amaya quedó en stand by. Para evitar malentendidos, se dijo que el actor había contraído una enfermedad en una cueva.

Lo que nadie podía negar es que todo en él ya había cambiado: su voz, mirada, rostro, cuerpo y gestos.

Temporada 7

Rafael Amaya como Aurelio Casillas en la temporada 7 de "El señor de los cielos". (Foto: Telemundo)

La temporada 7 de “El señor de los cielos” dejó decepcionados a sus seguidores, quienes no podían creer que al inicio de la nueva entrega, el protagonista dejaba de existir.

Para ese momento, el actor no era el mismo que se vio en temporadas anteriores, y no nos referimos al paso de los años, sino que algo no andaba bien. El alcohol y las drogas habían hecho su trabajo.