Carmen Aub es una de las más veteranas de “El señor de los cielos”. La actriz mexicana es parte del elenco principal del drama desde su segunda temporada, cuando fue presentada como Rutila Casillas. Hoy, a sus 31 años, se siente muy feliz por haber tenido la oportunidad de ser parte de esta producción de Telemundo.

Debido a la pandemia del coronavirus, la histrión mexicana replanteó algunas cosas de su vida y se unió a un movimiento junto a Michelle Renaud, Thali García, Maritza Bustamante y otras celebridades más para quitarse los implantes de seno que habrían llevado durante muchos años.

“Hace 10 años los que me vieron pasar de “¿Dónde está Elisa?”, de “Niñas mal” a de repente un pequeño cambio en “Esperanza del corazón” sabrán que yo me puse implantes de seno, lo cual no me arrepiento para nada, me encantaron, me dieron muchísima seguridad. Pero después de 10 años de muchísimo trabajo interno que he hecho he decidido que me los voy a quitar”, dio a conocer Aub en su Instagram personal.

Después de una semana de su anuncio, Carmen ha regresado a las redes sociales para mostrar algunas fotos de su nueva versión sin los implantes de seno que la habían acompañado por tanto tiempo. En las fotos de Instagram ella se ve muy feliz y alegre a pesar de haber pasado por el cirujano hace poco.

CARMEN AUB REAPARECE DESPUÉS DE SU CIRUGÍA SIN SUS IMPLANTES DE SENO

Carmen Aub se muestra luego de su operación y quitarse los implantes de seno (Foto: Instagram)

El 24 de octubre Carmen Aub cumplió 31 años y lo celebró a lo grande con sus seres queridos que pudieron acudir a su casa para felicitarla en un onomástico con muchas calabazas y una temática de Halloween. En sus historias de Instagram se ve como varias personas le cantan el clásico “Cumpleaños feliz” mientras la graban y toman fotos.

Tan solo un día antes, ella regresó a sus redes sociales con una publicación oficial en su Instagram para mostrarse ante sus seguidores luego de la operación. Lejos de quejarse por la operación o mostrarse débil tras la recuperación, sus fans vieron a una Carmen totalmente alegre y feliz que incluso se atrevió a bromear al respecto.

“Mañana cumplo 372 meses, ¿por qué las mamás de los bebés de dos años siguen dando la edad en meses? Jajaja PS: ando en busca de el mejor push up bra... recomienden!! LOS LEO” se observa en la descripción de las fotos que compartió y los fans no dudaron en expresarle todo su apoyo ante esta decisión.

Algunas personas incluso le recomendaron que utilizara la marca Victoria Secret junto a sus mensajes de que ahora se veía más bella que nunca. En honor a su cumpleaños, también compartió una fotografía de estudio confesando que ahora se sentía más auténtica que nunca y no se arrepiente de nada:

“Creo que apenas ahorita aprendí a conocerme, aceptarme, quererme y SER, no es que antes no era auténtica pero aprendí a cuestionarme que valores y creencias seguía por que así aprendí en la casa y en la sociedad y cuáles eran los que de verdad me definían (...) ¿Mi objetivo? Seguir cuestionándome y evolucionando para siempre ser más YO, al final no es negro ni blanco son los matices de gris donde encontramos nuestra personalidad," se lee en su red social.

Por ahora, los también seguidores de su trabajo en “El señor de los cielos” deberán esperar a que Telemundo de una respuesta oficial sobre la octava temporada, una en la que ella ya había expresado su deseo de participar anteriormente, pero a su vez admite que su futuro es incierto en la serie.

Con esta nueva etapa en su vida, Carmen Aub quisiera cerrar el ciclo de la serie y poder emprender nuevos caminos. Eso sí, el elenco y la audiencia son como una segunda familia para ella, pero está abierta de mente para aceptar lo que el futuro le esté preparando y no dejará que nada ni nadie se interponga en su crecimiento personal y profesional.

