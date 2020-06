Hace unos días Telemundo decidió reunir de forma virtual a parte del elenco de las primeras temporadas de “El señor de los cielos”. Entre los invitados estuvieron Carmen Villallobos (Leonor), Fernanda Castillo (Mónica) , Raúl Méndez (Víctor), Carmen Aub (Rutila), Robinson Díaz(El cabo) y Ruy Sendero (Heriberto). Todos los invitados hablaron de las anécdotas que más recuerdan cuando fueron parte de esta producción.

Fue inevitable que los actores se emocionen por reencontrarse después de mucho tiempo, ya que algunos al salir de la serie siguieron con sus propios proyectos como el caso de Fernanda y Rául que son los protagonistas de “Enemigo íntimo” que estrena su segunda temporada el próximo 22 de junio y otros que aún son parte de la ficción.

En medio de la conversación, Carmen Villalobos no dudo en contar que fue lo que ella vivió cuando fue parte de la serie de Telemundo, ya que su personaje en algún momento llegó a ser el más odiado por matar al hijo de ‘Aurelio Casillas’ y así se lo hicieron sentir los televidentes.

¿POR QUÉ LOS FANS ODIABAN AL PERSONAJE DE CARMEN VILLALOBOS?

Aunque no le tocó compartir muchas escenas con ellos debido a que formaba parte del bando de los buenos, Carmen Villalobos también se mostró muy emocionada de formar parte de este reencuentro.

“Creo que todos ustedes compartieron mucho tiempo juntos, yo cuando hice El señor de los cielos era la buena de este combo, entonces con cada uno me tocó grabar muy poquito, poquito pero sustancioso la verdad”, expresó la actriz colombiana.

La protagonista de Sin senos sí hay paraíso rememoró, entre otras anécdotas, cómo el público se le echó encima por haber acabado con la vida de Heriberto.

“Nadie nunca va a perdonar que Leonor haya matado a Heriberto. El odio del público se volcó hacia mí impresionante”, reconoció Villalobos.

¿QUÉ DIJO FERNANDA CASTILLO SOBRE ESTE REENCUNTRO?

La recordada “Mónica Robles” fue la más emocionada con el reencuentro con sus ex compañeros de reparto de “El señor de los cielos”.

“Es muy emocionante podernos juntar porque creo que nunca había sucedido como juntarnos así, vernos las caras después de mucho tiempo todos, los muertos y los no muertos juntos, así que muy emocionada de vernos”, expresó Castillo.

La actriz mexicana rememoró con mucho cariño su participación en esta exitosa historia en la que tuvo el honor de compartir escena con Robinson.

“Me emocionaba tanto poder trabajar con él y me lo pasaba tan bien en las escenas porque se exigía eso estar creando todo el tiempo y estar reaccionando a un montón de cosas y era padrísimo. Cuando se fue, en algún momento hicimos una función de teatro juntos y yo le decía ‘qué ganas de volver’. No sabía que si él volvía era que yo me iba”, dijo entre risas Fernanda.

Recordemos que el personaje interpretado por Robinson acabó con la vida de Mónica Robles en la quinta temporada.

VIDEO RECOMENDADO

Rafael Amaya vs. El Cabo

El señor de los cielos | Rafael Amaya vs. El Cabo

TE PUEDE INTERESAR: