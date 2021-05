Fernanda Castillo es una de las actrices mexicanas más populares del momento por sus personajes en “El señor de los cielos”, “Enemigo íntimo” y “Monarca” de Netflix. Pero más allá de deleitar a sus fanáticos con su gran talento, también sorprendió al cumplir uno de sus mayores sueños y era convertirse en madre, pero nunca imagino que esta preciosa etapa de su vida, vendría acompañada de muchos problemas de salud.

A principios de 2021 fue hospitalizada de emergencia por una severa complicación post parto, esto ocurrió semanas después del nacimiento de su primer hijo Liam Hayse Castillo, fruto de su relación con el actor Erik Hayse.

Luego de atravesar este difícil momento, la actriz no ha dudado en compartir a través de sus redes sociales este nuevo proceso en su vida, así que siempre mantiene informados a sus seguidores sobre su estado de salud, por esto es que Fernanda Castillo ha vuelto a preocupar a todos al revelar que está volviendo a sufrir un padecimiento, una enfermedad que la ha “hecho sentir impotente y enojada”.

Fernanda Castillo es una de las actrices mexicanas más exitosas de los últimos años y actualmente está viviendo el mejor momento de su vida tras convertirse en madre por primera vez al lado de Erik Hayser. (Foto: Instagram)

FERNANDA CASTILLO Y UN NUEVO PROBLEMA DE SALUD

Fernanda Castillo tiene acostumbrados a sus fans a sorprender con sus largos mensajes en instagram, pero la última publicación que hizo, realmente ha preocupado a todos, ya que informó que su estado de salud se ha complicado en los últimos días.

“Hay día difíciles... Días de miedo, de dolor físico y emocional, de cansancio, tristeza y frustración. Días de esos que todos tenemos. ¿Cómo se le hace para salir de esos días en que todo se siente como que la vida esta ensañándose contigo?”, escribió al principio de su publicación en Instagram.

La actriz indicó que este nuevo problema de salud le hizo sentir impotencia y cuestionarse sobre los motivos por los que debe otra vez enfrentase a tal situación.

“Lo pregunto por que no lo sé. Mis últimos días los he pasado con un problema de salud que me ha hecho sentir impotente y enojada y preguntarme muchas veces ¿Por qué a mí? Tal vez la respuesta es: ¿Por qué no?”, añadió.

Fernanda ha revelado que durante los últimos días no se ha sentido bien y esto ha preocupado a sus amigos y fanáticos (Foto: Instagram/ Fernanda Castillo)

Aunque ha aclarado que no se trata de coronavirus ni de problemas relacionados con el postparto, sí ha reconocido no sentirse en su mejor momento físico. La actriz superó dos infartos y otras complicaciones poco después de convertirse en mamá.

En estas líneas Fernanda ha querido compartir que ninguna vida es perfecta y que al otro lado también hay momentos bajos y preocupaciones.

El mensaje ha sido recibido con todo el calor y amor de quienes la admiran y quieren, personas anónimas y compañeros de profesión que rápidamente le han mandado unas palabras de ánimo y aliento.

“Eres la mejor mamá del mundo para Liam. Dios y tu pequeño te darán la fuerza que necesitas aunque a veces pienses que no puedes más”, le expresó Jessica Carrillo. “Tu mente, tu voluntad y amor es más fuerte que cualquier cosa dentro de ti misma”, le compartió Manolo Cardona.

Fernanda Castillo contó a sus seguidores cómo ha estado los dos primeros días de grabación. (Foto: Instagram @fernandacga).